Migliori giochi per PC portatili (per notebook poco potenti)

Divertimento ludico, videogame e adeguata potenza del pc non sempre vanno d’amore e d’accordo. Capita spesso di dover rinunciare a ore di gioco per colpa di un device dai requisiti tecnici poco performanti. Altre volte, invece, l’esperienza risulta rallentata e/o raffazzonata (se vogliamo anche peggio di un game che non si avvia per nulla). In questa classifica, perciò, abbiamo scelto i migliori giochi per PC portatili poco potenti.

Si tratta di videogame di primo profilo, ma che nel contempo riescono a “girare" anche su notebook che non fanno certo della loro potenza la loro caratteristica predominante. Andiamo dunque a vedere la nostra classifica di giochi per portatile belli, divertenti, ma soprattutto leggeri.

Giochi per PC portatili: classifica in sintesi

In particolare, parleremo dei seguenti titoli:

Minecraft

Cuphead

Humankind

Empire and Napoleon Total War Collection

Age of Empire 2

Sid Meier’s Civilization V

Batman: Arkham Asylum

Pillars of Eternity II: Deadfire

The Elder Scrolls V: Skyrim

Half life 2

The Sims 4

Ma prima di iniziare a parlare dei giochi per computer portatile, ti segnaliamo il nostro articolo sui migliori processori da gaming del 2022, le CPU che consentono di vivere al meglio l’esperienza ludica.

Minecraft Un gioco che non ha bisogno di presentazioni e dall’indubbio fascino. Minecraft fa le cose in grande, dall’audio (curato nei minimi particolari da Daniel Rosenfeld, conosciuto anche come C418) al video passando dalla giocabilità incredibilmente sfidante: per chi non lo sapesse, la trama ripercorre un po’ la storia dell’Uomo, chiamato ad una dura sopravvivenza lungo il cammino che lo dovrà portare alla creazione e allo sfruttamento della tecnologia. Chi ama i giochi molto lunghi troverà in Minecraft una miniera d’oro, perché il video game è praticamente infinito. Ottimo anche il comparto grafico. se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo, allora è bene sottolineare come non tutto ciò che era stato promesso per la versione 1.0 è effettivamente presente. Minecraft è acquistabile su Amazon a

Cuphead Uscito nel 2017, circa 5 anni dopo questo gioco può ancora essere considerato tra i migliori giochi per Pc. I protagonisti sono Cuphead e suo fratello Mugman (il giocatore potrà scegliere chi essere fra i due). Inchiodati dal demone del gioco a una vita dissoluta, saranno chiamati a ghermire le anime degli abitanti delle tre isole di cui è composta la mappa e donarle al diavolo, con la speranza che la Bestia abbia pietà di loro. Ci riusciranno? Insomma, la trama non è certamente di primo profilo, ma è anche vero che dal punto di vista grafico e dei contenuti (ad esempio segnaliamo il fatto che si incontrano nemici da affrontare sempre nuovi), della giocabilità e delle musiche, siamo al top! È possibile acquistare Cuphead su Amazon a

Humankind Può essere considerato un degno competitor di Civilization. Humankind è un gioco coinvolgente sin dall’inizio, quando il sistema chiede al player dimensioni, caratteristiche e livello di difficoltà della mappa. Siamo all’inizio della civiltà e dunque bisogna innanzitutto venire incontro ai bisogni primari. Il primo compito sarà occupare un territorio, reclamarlo e lavorare giorno dopo giorno affinché diventi una città (fatto tutt’altro che scontato). Ma chi si è appassionato alla saga di Civilization non potrà che apprezzare anche questo Game, anche perché la creatura sviluppata da Amplitude Studios regala numerosi spunti di originalità, insieme a un’interfaccia grafica a dir poco accattivante. È possibile acquistare Humankind su Amazon a

Empire and Napoleon Total War Collection E siamo a Empire and Napoleon Total War Collection. Il titolo di Creative Assembly (in passato al centro di polemiche per la non certo impeccabile Intelligenza Artificiale di Empire) ci riporta stavolta nel 1796: il vecchio continente è sconvolto dalle iniziative di Napoleone, che sta per varcare le Alpi per attaccare quella che poco più di mezzo secolo diventerà l’Italia. Ma parliamo di Total War e dunque il conflitto non coinvolge solo il nostro paese. Storia e cultura si fondono in un titolo che ci porterà lungo le compagne di Egitto e di Russia, fino a Waterloo. Ancora qualche problema con l’IA, compensate da nuovissime features tutte da provare. È possibile acquistare Empire and Napoleon Total War Collection su Amazon a 23,34 euro

Age of Empires 2 Age of Empires 2: anche in questo caso siamo di fronte ad un titolo che parla di civilizzazione ed evoluzione. Particolarmente accattivante la nuova espansione denominata The Last Khans, grazie alla quale è possibile condurre ulteriori tre campagne, che porta il totale a 27 (per 35 civiltà). C’è da divertirsi e lottare per lungo tempo perché il gioco dura almeno 200 ore! Pregevole il fatto che, rispetto alle edizioni precedenti, siano stati eliminati alcuni fastidiosi bug, così come è stata migliorata l’interfaccia grafica. Insomma, un gioco per pc decisamente da consigliare! È possibile acquistare Age of Empires 2 su Amazon a 19,99 euro

Sid Meier’s Civilization V Chi è a caccia dei migliori giochi per pc del 2022 non può dare un’occhiata a Sid Meier’s Civilization V. Certo, qualcuno è possibile ovviare che non sono poi tante le modifiche apportate rispetto ai precedenti, ma è vero altresì che ogni cambiamento riesce a coinvolgere perché affatto scontato. Migliorato, ad esempio, il sistema di combattimento: molto più coinvolgente e strategico, così come notevoli sono le possibilità di personalizzazione. Il titolo, ad ogni modo, tiene fede ad un gioco che ha fatto la storia del genere. Tra le pecche, una intelligenza artificale che nei livelli di difficoltà più semplici lascia un po’ a desiderare È possibile acquistare Sid Meier’s Civilization V su Amazon a 11,57 euro

Batman Arkham Asylum Sviluppato da Rocksteady Studios. questo titolo ci lascia catapultare ad Arkham, dove Batman cattura Joker e lo scorta in cella, ma qualcosa va storto…da lì in poi si snoda una avventura tutta da vivere intorno al manicomio di Arkham, dove i detenuti vengono momentaneamente ospitati in attesa di essere trasferiti in carcere (momentaneamente inagibile per via di un incendio appiccato dallo stesso Joker). Il tessuto narrativo è coinvolgente al massimo, grazie alla straordinaria cura dei personaggi e della storia. Per finire il titolo ci vogliono circa 10 ore, ma sono ore molto intense e piene grazie ai tanti contenuti presenti. È possibile acquistare Batman Arkham Asylum su Amazon a 22,00 euro

Pillars of Eternity II: Deadfire Con Pillars of Eternity ci eravamo lasciati con l’attacco alla roccaforte di Caed Nua. Pillars of Eternity II: Deadfire riparte proprio dalla distruzione della struttura, che il player era chiamato a ricostruire, per opera di Eothas. L’interfaccia grafica è praticamente identica a quella del precedente capitolo, ma la mappa regala una magnifica esperienza perché esplorabile sia via mare che via terra. Consigliamo questo titolo soprattutto perché gli sviluppatori hanno saputo migliorare il titolo sotto vari profili: vastità, intelligenza artificiale, giocabilità. È possibile acquistare Pillars of Eternity II: Deadfire su Amazon a 19,33 euro

The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls V: Skyrim è il terzo capitolo della saga che fa seguito a Oblivion e Fallout 3. Le avventure si snodano a Skyrim, regione settentrionale di Tamriel, dove si possono trascorrere 40 ore bellissime e coinvolgenti grazie ad un gioco di ruolo curato nei minimi particolari dagli sviluppatori di Betsheda. A colpire è l’incredibile livello realistico raggiunto dal titolo: sembra di muoversi in un mondo vero e proprio, altro che gioco! I contenuti sono tantissimi e c’è l’imbarazzo della scelta fra le cose da fare, senza peraltro mai essere infastiditi da bug. Un lavoro splendido. È possibile acquistare The Elder Scrolls V: Skyrim su Amazon a 84,69 euro

Half life 2 Torna il redivivo Gordon Freeman per un titolo che regala tantissime sorprese. Per chi non lo sapesse, Half Life è uno sparatutto in prima persona di genere fantascientifico in cui ci si trova proiettati in una realtà distopica, City 17, dove il dottor Freeman combatte per la sopravvivenza a seguito dell’incidente di Black-Mesa (esperienza vissuta all’interno del primo capitolo). Un level design di eccezionale fattura e l’incredibile livello di innovazione raggiunta lasciano consigliare senz’altro l’acquisto. Peccato per l’assenza della modalità multiplayer che sarebbe stata la ciliegina sulla torta. È possibile acquistare Half Life 2 su Amazon a 59,98 euro

The Sims 4 Gli anni passano, ma quando si tratta di consigliare giochi belli per pc, The Sims 4 non può certo mancare. Anche The Sims 4 conferma la freschezza della saga, arrivando a un rinnovamento stilistico che gioca sulla semplicità e sull’intuizione. Un esempio: basta solo un click per modificare il corpo dei personaggi. Uno stile minimal che sarà senz’altro apprezzato da chi acquisterà il tiolo perché, paradossalmente, non toglie, ma aggiunge in termini sia di giocabilità che di coinvolgimento. Qualcuno potrebbe sentire la mancanza di elementi come i garage e le piscine, ma si tratta di un peccato veniale rispetto a un gioco tutto da godere. The Sims 4 è acquistabile su Amazon a 49,99 euro

Considerazioni conclusive

Abbiamo presentato quelli che riteniamo essere i migliori giochi leggeri per pc, alcuni di questi meritano di entrare nella classifica per essere dei classici senza tempo che hanno saputo mantenere intatta la freschezza dei contenuti a dispetto della loro età, altri hanno assolto il difficile compito di proseguire nella loro saga senza far rimpiangere i capitoli precedenti.

Andiamo ora però a scomporre la nostra classifica, dividendo gli 11 titoli che abbiamo illustrato tra titoli che non possono mancare in bacheca ed altri che (se proprio bisogna scegliere) possono essere anche glissati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

