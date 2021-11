PlayStation Plus: l'abbonamento annuale lo trovi scontato

Continua la settimana di Black Friday, soprattutto su Amazon che continua ad avanzare promozioni molto interessanti. Oggi, per esempio, troviamo uno sconto pazzesco sull'abbonamento al PlayStation Plus.

L'abbonamento, oggi, è acquistabile su Amazon a soli €39,99, invece che a €59,99 (-33% di sconto): si tratta di un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire!

Se possiedi una PlayStation 5 o una PlayStation 4, allora, vi consigliamo di considerare l'acquisto dell'abbonamento ad un prezzo ridotto.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento che consente all'utente PS4 e PS5 di accedere a una serie di contenuti e di servizi dedicati, come ad esempio:

Giocare in modalità multiplayer se cerchi compagnia o avversari da affrontare;

Scaricare giochi gratuiti mensilmente, tra cui anche tripla A, che potrai conservare fintantoché manterrai attivo il tuo abbonamento;

Per gli abbonati è disponibile un'ottima selezione di videogiochi che hanno fatto la storia di PlayStation 4, ovvero la PlayStation Plus Collection;

Otterrai promozioni e contenuti dedicati a giochi del PlayStation Store, come ad esempio skin, oggetti esclusivi e molto altro ancora;

Con l'estensione della memoria d'archiviazione online, otterrai 100GB di spazio aggiuntivo di archiviazione sul cloud per i tuoi salvataggi;

Con Share Play potrai giocare a titoli multiplayer o cooperativi con un amico. Oppure potrai cedere il controllo ad altri videogiocatori che non possiedono il titolo.

Vi ricordiamo che l'abbonamento a PlayStation Plus per 12 mesi è attualmente scontato su Amazon a €39,99, con il -33% di sconto. Per altre offerte del genere, non esitate a visitare la sezione apposita, qui.