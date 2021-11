Ecco che nel mese riconosciuto come quello più consono ad effettuare gli acquisti, Sony lancia una nuovissima ondata di offerte sul PlayStation Store.

Si tratta di un'occasione imperdibile per gli amanti dei videogiochi, in quanto tutti i prodotti protagonisti dell'offerta, potranno essere acquistati a meno di €20,00. Le promozioni che vedrete illustrate di seguito coinvolgono titoli tripla A, così come produzioni indie che vale la pena recuperare se non lo avete già fatto.

PlayStation Store: tanti giochi a meno di 20 Euro

Vediamo insieme la pletora di offerte del PlayStation Store:

Far Cry 5 (Ubisoft, 2018), acquistabile a soli €13,99 (-80%);

(Ubisoft, 2018), acquistabile a soli €13,99 (-80%); Far Cry 5 Season Pass , acquistabile a soli €11,99 (-60%);

, acquistabile a soli €11,99 (-60%); Unravel 2 (Coldwood Interactive, 2018), acquistabile a soli €4,99 (-75%);

(Coldwood Interactive, 2018), acquistabile a soli €4,99 (-75%); Dragon Ball Z KAKAROT (CyberConnect2, 2020), acquistabile a soli €19,59 (-72%);

(CyberConnect2, 2020), acquistabile a soli €19,59 (-72%); Ancestors The Human Kind Odyssey (Panache Digital Games, 2019), acquistabile a soli €15,99 (-60%);

(Panache Digital Games, 2019), acquistabile a soli €15,99 (-60%); Ace Combat 7 Skies Unknown (Project Aces, 2019), acquistabile a soli €13,99 (-80%);

(Project Aces, 2019), acquistabile a soli €13,99 (-80%); L.A. Noire (Rockstar Games, 2017), acquistabile a soli €19,99 (-50%);

(Rockstar Games, 2017), acquistabile a soli €19,99 (-50%); L.A. Noire The VR Case Files (Rockstar Games, 2017), acquistabile a soli €14,99 (-50%);

(Rockstar Games, 2017), acquistabile a soli €14,99 (-50%); Star Wars Battlefront II (Electronic Arts, 2017), acquistabile a soli €4,99 (-75%);

(Electronic Arts, 2017), acquistabile a soli €4,99 (-75%); The Order 1886 (Ready at Dawn, 2015), acquistabile a soli €13,99 (-65%);

(Ready at Dawn, 2015), acquistabile a soli €13,99 (-65%); My Hero One's Justice 2 (Byking Inc., 2020), acquistabile a soli €19,59 (-72%);

(Byking Inc., 2020), acquistabile a soli €19,59 (-72%); Kingdom Come Deliverance (Warhorse Studios, 2018), acquistabile a soli €8,99 (-70%).

Come potete vedere dalla lista di cui sopra, i prezzi arrivano a sfiorare la cifra di €20,00. Nei casi in cui i prezzi si aggirano a cifre più elevate, come per Dragon Ball Z KAKAROT e My Hero One's Justice 2, si tenga conto del fatto che si tratta di giochi più recenti rispetto agli altri in elenco.

Per saperne di più, visitate il PlayStation Store, cliccando su questo indirizzo. In alternativa, potrete leggere di altre offerte interessanti proprio qui.