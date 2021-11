Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 al prezzo più basso dal lancio prima del Black Friday

Ratchet & Clank Rift Apart è senza ombra di dubbio una delle esclusive PS5 più potenti e affascinati in circolazione, almeno in questo primo anno di vita della console next-gen di casa Sony. Esclusiva che oggi, 10 novembre, può essere nostra all'imbattibile prezzo scontato di 48,80 euro grazie alla nuova offerta di Amazon.

Considerando che il prezzo di listino è pari a 80,99 euro, capirete anche voi che il risparmio è consistente, pari a 32 euro – o al 40% sul costo iniziale, se preferite. Davvero niente male per un videogame dalle funzionalità di nuova generazione e uscito solo a giugno di quest'anno. A conti fatti, si tratta del prezzo più basso dal lancio, garantito dal colosso dell'eCommerce fondato da Jeff Bezos ancora prima che scattino gli effettivi saldi del Black Friday.

Con l'arrivo dell'Early Black Friday su Amazon – qui per tutti i migliori videogiochi in offerta questa settimana -, anche Ratchet & Clank Rift Apart è quindi protagonista di una promozione golosissima, che a poco meno di 50 euro ci permette di portarci a casa uno dei migliori capitoli della saga action adventure realizzata dai ragazzi di Insomniac Games. Se non addirittura il migliore.

Ratchet & Clank Rift Apart riporta il dinamico duo sui nostri schermi, con un episodio espressamente pensato per sfruttare le potenzialità di PlayStation 5. Grazie al velocissimo SSD potremo passare da una dimensione all'altra senza tempi di caricamento, grazie ai grilletti adattivi del DualSense possiamo invece percepire in mano le sensazioni che le armi differenti trasmettono, mentre con il feedback aptico si possono sentire scosse ed esplosioni, il tutto arricchito da un immersivo audio 3D.

Il gioco è venduto e spedito da un venditore terzo su Amazon, molto affidabile e conosciuto, dunque l'acquisto è assolutamente sicuro per tutti i possessori del nuovo monolite del colosso giapponese. Un ottimo antipasto in vista di tutto quello che verrà, e di quei videogame che a breve andranno ad ampliare la ludoteca di PS5.