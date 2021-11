Razer Seiren X: il microfono da gaming è scontato del 50% su Amazon

Vanno avanti le offerte che ha avanzato Amazon in occasione del fatidico e attesissimo Black Friday! Proprio sullo store online, è attualmente disponibile un performante microfono da gaming Razer Seiren X a metà prezzo.

Il microfono da gaming Razer Seiren X è attualmente scontato del 50%, facendo scendere il prezzo fino a €54,99 dal prezzo di partenza di €109,99 .

Disponibile in tre colorazioni in totale, solamente quello nero, al momento, risulta scontato. In alternativa, ma a prezzo pieno, il microfono è disponibile anche in rosa e bianco.

In quanto a caratteristiche, sappiamo che Razer Seiren X sfrutta un pickup di tipo supercardioide che elimina il rumore di fondo indesiderato e consente di trasmettere la voce in modo chiaro e forte per non perdere nessun messaggio.

Il microfono è altresì dotato di ammortizzatore, il quale ha il compito di assorbire le vibrazioni per proteggere il tuo stream dalle anomalie del suono. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte rispetto a quelle di un normale microfono da gaming, Razer Seiren X non risulta per nulla ingombrante.

Infine, la frequenza e la risposta di transizione estese di suddetto microfono garantiscono allo streamer una precisione davvero accurata.

Perciò, che aspettate a comprare questo straordinario microfono da gaming? Vi ricordiamo che risulta attualmente scontato del 50% su Amazon e che, quindi, potrete portarvelo a casa a soli €54,99. Per altre offerte simili, noi di Videogame.it vi invitiamo a visitare questa pagina.