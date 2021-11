SanDisk: ecco le offerte pazzesche di Amazon per l'Early Black Friday

In occasione dell'Early Black Friday, Amazon ha proposto numerose offerte riguardanti i prodotti SanDisk. Gli sconti, per l'evento, arrivano anche fino al 65% per alcuni prodotti.

Il primo dei prodotti che vi consigliamo è la SanDisk micro SD, creata appositamente per le console Nintendo Switch. Potrete portarvela a casa ad un prezzo decisamente vantaggioso: attualmente costa €35,49, invece di €99,99 (sconto del -65%).

La seconda offerta, invece, riguarda l'Extreme PRO CFexpress (fino a 1700 MB/sec). La scheda video permette eccellenti prestazioni di riprese in 4K, con prestazioni sostenibili a bassa latenza. É altresì retrocompatibile con fotocamere XQD selezionate dotate di firmware che abilita CFexpress.

Questa è disponibile ad un prezzo di €150,99 per 128GB, invece di €286,99 (sconto pazzesco del -47%).

L'Extreme scheda di memoria (SD) sempre da 128GB, invece, può essere acquistata a soli €26,99, invece che a €34,10 (sconto del -21%).

Un'altra offerta imperdibile è riferita alla scheda micro SD da 512GB (insieme all'adattatore SD), che vi costerà solamente €83,49 invece di €219,99 . Lo sconto arriva fino al 62%! Risulta l'ideale per gestire la memoria degli smartphone e tablet Android. Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme: è impermeabile, resistente alle temperature elevate, ai forti urti e ai raggi X.

Molte altre offerte SanDisk vi aspettano qui. Per altre interessantissime proposte dell'Early Black Friday, invece, potreste dare un'occhiata a questo link.