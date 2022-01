Giochi di simulazione di guida per PC: quali sono i migliori

I giochi di simulazione di guida sono una delle categorie di videogame più gettonate su PC. Solo su computer infatti è possibile sfruttare al massimo la potenza della scheda video per ottenere una grafica molto accurata delle vetture e dei circuiti ed è possibile collegare con facilità gli accessori per rendere la guida più realistica (come volante e pedaliera).

Nella guida che segue è possibile trovare un valido elenco di giochi di simulazione di guida per PC, tutti ottimi titoli per mettere alla prova le capacità di guida di ognuno di noi, gareggiando contro l'intelligenza artificiale e contro gli altri utenti (grazie al multiplayer online).

Cos'è un gioco di simulazione di guida

I giochi di simulazione di guida ci mettono al volante di auto normali o di auto da corsa (categoria Sport Prototipi o monoposto da corsa, in base al gioco scelto) all'interno di tracciati famosi (come il circuito di Monza) o circuiti inventati, con l'obiettivo di arrivare davanti a tutti gli altri nel numero di giri prefissato.

Quando parliamo di simulazione di guida prendiamo in considerazione solo i giochi che presentano una fisica delle auto molto realistica, simulando di fatto tutte le difficoltà nel guidare una vettura da corsa (come per esempio l'inevitabile slittamento delle auto a trazione posteriore).

Questo tipo di giochi possono essere molto difficili per chi non ha mai portato un'auto prima d'ora, anche se è possibile sempre impostare degli aiuti o degli automatismi (come per esempio il cambio marce automatico) per rendere la corsa molto più “arcade".

I migliori giochi di simulazione di guida per PC

Se desideriamo guidare l'auto dei nostri sogni in virtuale su un circuito o semplicemente vogliamo provare l'ebbrezza della guida ad alta velocità senza rischi, nella lista che segue è possibile trovare i migliori giochi di simulazione di guida per PC, disponibili all'acquisto sia da Steam (con licenza digitale) sia in versione con codice riscattabile da Amazon.

Assetto Corsa Uno dei migliori giochi di corse che è possibile provare su PC è senza ombra di dubbio Assetto Corsa. Il gioco offre alcuni famosi circuiti reali sparsi per il mondo (Monza, Silverstone, Imola, Mugello, SPA-Francorchamps, Brands Hatch e molti altri). Ogni auto ha una fisica realistica e un suono del motore catturato direttamente dalla controparte reale, così da rendere ogni corsa molto realistica.

Assetto Corsa Competizione Assetto Corsa Competizione è la diretta evoluzione del precedente. Questo gioco si presenta con un motore grafico aggiornato, nuove piste e nuove vetture da corsa da provare da soli, contro l'intelligenza artificiale o contro altri giocatori online. In questo gioco il realismo delle vetture e delle competizioni è palpabile: è possibile trovare gare Sprint, Endurance e 24 Ore del Campionato ufficiale, così da gareggiare sui tracciati e sulle distanze identiche alle corse reali.

F1 2021 Tra i migliori giochi di simulazione di guida che possiamo provare su PC spicca sicuramente F1 2021, il gioco ufficiale della massima serie di corse su monoposto disponibile su Amazon a 59,99 euro. Con questo gioco è possibile gareggiare su tutti i circuiti della Formula 1 guidando una delle vetture ufficiali del campionato, scegliendo tra modalità carriera e la modalità online multiplayer, mantenendo così il livello di sfida su livelli molto alti.

Project CARS 3 Altro gioco da non lasciarci sfuggire se amiamo le corse realistiche è Project CARS 3. Il gioco offre una grande varietà di auto da corsa, mostra un motore grafico molto ben curato (con tanto di cambiamenti climatici realistici) ed offre un livello di divertimento elevato, a scapito di una modalità di guida molto più arcade rispetto al passato. Se vogliamo giocare subito ad un gioco di corse senza dover smanettare troppo, Project CARS 3 è la scelta giusta!

Forza Horizon 5 Uno dei giochi di simulazione di guida più recenti che è possibile provare su PC è Forza Horizon 5. Il gioco offre una resa grafica pazzesca, con le vetture sportive e da corsa riprodotte in maniera fedele, con la possibilità di correre su circuiti cittadini o su strade a scorrimento veloce alla massima velocità. Rispetto ad altri simulatori si presenta con una componente più “arcade", visto che possiamo girare in un open world alla ricerca di nuove sfide e nuove gare.

Automobilista 2 Per i puristi della simulazione di guida uno dei giochi da avere assolutamente è Automobilista 2, con tanto di demo gratuita per provare il gioco prima dell'acquisto. Il gioco in questione presenta un livello grafico di primo livello, con una ricostruzione fedele delle vetture e dei tracciati, ma la maggior parte dei pregi si concentrano sulla fisica delle vetture, che si comportano in maniera diversa in base al setup che andremo ad impostare.

rFactor 2 Altro gioco di corse con un realismo portato ai massimi livelli è rFactor 2. Il gioco offre un livello di setup della vettura senza eguali, con profonde differenze di guida e di risposta al volante in base al tipo di gomme e la tipo di setting effettuato, così da poter primeggiare su altre auto simili. A livello grafico se la cava ancora piuttosto bene, considerando anche che stiamo parlando di un gioco del 2013 ancora molto attuale.

iRacing Altro gioco di simulazione di guida molto valido da provare sul nostro computer è iRacing. Il gioco si concentra tutto sulle corse online, risultando fin da subito molto competitivo in qualsiasi categoria e con qualsiasi vettura scelta: di fatto è la scelta di punta per chi vuole il massimo della sfida e vuole confrontarsi solo con altri piloti umani, connessi in multiplayer online. Molto buona la grafica, così come la resa dei motori e la fisica delle vetture (tra i top della categoria).

RaceRoom Vogliamo provare un gioco di simulazione di guida totalmente gratuito? Il migliore che possiamo provare è RaceRoom. Con questo gioco possiamo iniziare a prendere confidenza con il motore grafico e con il sistema di controllo, utilizzando le auto e i circuiti gratuiti forniti. Se vogliamo fare sul serio è possibile acquistare uno dei tanti DLC con nuove auto, nuovi circuiti e nuove sfide.

Dirt Rally 2 Chi ama le corse di rally non dobbiamo lasciarci sfuggire il gioco Dirt Rally, disponibile su Amazon al prezzo di 51,25 euro. Con questo gioco potremo sfrecciare sullo sterrato delle tappe di rally più famose, modificare l'auto in base al tipo di tracciato e al tipo di terreno (sabbia, terra, neve, ghiaccio etc.) e provare a vincere ogni tappa, così da salire in vetta alla classifica generale. Uno dei giochi più attesi da chi ama i giochi simulativi di corsa ma cerca un brivido leggermente più arcade.

Accessori consigliati per la simulazione di guida

Anche se tutti i giochi visti finora possono essere giocati con il controller o al limite con la tastiera (con tutte le scomodità del caso), la migliore esperienza è ottenibile solo collegando un volante e una pedaliera al computer, così da simulare gli input come se fossimo davvero al volante del bolide scelto. Tutte le periferiche che vedremo di seguito possono essere collegate al computer tramite cavi USB, così da ottenere sempre un'ottima risposta ai comandi impartiti.

Superdrive SV200 Il più economico set di volanti e pedali che è possibile prendere in esame è il Superdrive SV200, disponibile su Amazon a 58,07 euro. Questo kit comprende un volante con rotazione di 180°, pedaliera con 2 pedali, 2 palette per il cambio di marcia, sistema di regolazione della sensibilità, funzione di programmazione (per adattarlo a qualsiasi gioco) e sistema di ventose per fissarlo sulla scrivania.

Speedlink DRIFT O.Z. Altro kit per la guida che possiamo utilizzare sui giochi di simulazione di guida è lo Speedlink DRIFT O.Z., disponibile su Amazon al prezzo di 94,9 euro. Su questo kit troviamo un volante con 12 tasti di funzione e interruttore per modalità analogica e digitale (XInput, DirectInput), una pedaliera ampia con due pedali, raggio di sterzata di 180°, sensibilità e forza di vibrazione regolabili.

Hori Volante Rwa Uno dei migliori kit per la guida è senza ombra di dubbio l'Hori Volante Rwa, disponibile su Amazon al prezzo di 99,9 euro. Su questo kit troviamo un volante con angolo di rotazione di 270º, tecnologia di vibrazione TouchSense, pedaliera con pedali full size, calibrazione dedicata e compatibilità con qualsiasi gioco presente sul mercato.

SUBSONIC Superdrive Gs850-X I puristi della guida desiderano utilizzare il cambio manuale e il pedale della frizione per aver il massimo controllo nei giochi di simulazione di guida. Il miglior kit per i puristi è il SUBSONIC Superdrive-Gs850-X, disponibile su Amazon al prezzo di 129,99 euro. Questo kit dispone di un volante con angolo di rotazione a 270°, regolazione della sensibilità, motore a doppia vibrazione, cambio manuale programmabile, pedale della frizione e comandi al volante personalizzabili.

Logitech G29 Driving Force Il top di gamma dei volanti da corsa è il Logitech G29 Driving Force, disponibile su Amazon al prezzo di 315,01 euro. Con questo kit è possibile beneficiare di un volante con rotazione di 900°, pedaliera con pedali in alluminio (acceleratore, freno e frizione integrati), ritorno di forza con 2 motori, tasti regolabili, sistema di fissaggio a ventosa, paddle per il cambio sequenziale in alluminio, sistema LED per mostrare i giri del motore e compatibilità totale con i giochi per PC e PS4.

Conclusioni

Su PC è possibile mettersi al volante del bolide dei nostri sogni e pilotarlo sulle piste più famose al mondo, confrontandoci con altri piloti guidati dall'intelligenza artificiale o giocando online con altri giocatori appassionati. Le sfide possono diventare molto impegnative, specie se gareggiamo ad alti livelli: per non farsi trovare impreparati conviene sempre dotarsi di un kit di volante e pedaliera di buona qualità, gli unici accessori da acquistare insieme al gioco scelto.

Se non sappiamo che gioco scegliere possiamo sempre provare le demo gratuite offerte da alcuni giochi o provare a giocare a RaceRoom, che viene offerto come gioco gratuito (anche se con poche auto e con pochi circuiti), così da poter giocare ad un simulatore di guida senza spendere soldi (oltre a quelli necessari per un controller o per un volante).