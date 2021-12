Sonic Frontiers: dopo l'annuncio, arrivano i primi screenshot

I The Game Awards 2021 sono terminati e, con sé, hanno portato grossi annunci a tutti gli amanti dei videogiocatori, oltre ad aggiornamenti su titoli molto attesi. In particolare, i TGA saranno ricordati soprattutto per l'annuncio di Sonic Frontiers, gioco open-world con protagonista il porcospino.

Il titolo, in arrivo il prossimo anno su Nintendo Switch e sulle altre piattaforme, ha incuriosito molto il pubblico. Ciò che ha destato maggior curiosità, riguarda sicuramente la possibilità di vagare liberamente per il regno open-world, chiamato “Isole Starfall“.

Strizzando l'occhio a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'ambiente di gioco sarà estremamente vasto e particolareggiato. Esso sarà, infatti, caratterizzato da paesaggi lussureggianti ed estesi, fitte foreste, cascate impetuose e aridi deserti.

Sebbene con l'annuncio durante i The Game Awards abbiamo avuto un piccolo assaggio di ciò che ci presenterà Sonic Frontiers, c'è di più. SEGA, infatti, dopo la presentazione del trailer ufficiale di gioco, ha condiviso sul suo sito web sei screenshot incentrati a mostrare ai futuri giocatori i vari paesaggi.

Sonic Frontiers di SEGA, come già confermato ai The Game Awards 2021, arriverà sulle console Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC a partire dalle festività natalizie 2022 (in concomitanza con l'uscita del film di Sonic). Per ulteriori informazioni, non esitate a visitare il sito web ufficiale del nuovo titolo di SEGA.

Di seguito, potrete vedere gli screenshot, i quali raffigurano varie ambientazioni della mappa, con particolare riferimento a delle antiche rovine…