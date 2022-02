Anche la nuova generazione di console di casa Microsoft è ormai presente nella case di migliaia di giocatori in tutti il mondo. Dopo circa un anno dalla sua uscita nei negozi, i giochi compatibili ed exclusive XBOX serie X e S sono aumentati abbastanza da richiedere uno spazio di archiviazione aggiuntivo per consentire a chiunque di conservare salvataggi e titoli senza troppi problemi. Proprio per questo motivo, abbiamo oggi deciso di elencare i migliori SSD e HDD per XBOX (sia Serie X che Serie S), strizzando un occhio soprattutto al loro rapporto qualità prezzo. Partiremo infatti da quelli che possono essere considerati i top di gamma della categoria, per poi proporre anche qualche alternativa economica e più accessibile. Fatte quindi le dovute premesse, iniziamo subito.

I migliori SSD e HDD per XBOX Serie X e S

Partiamo prima di tutto dagli SSD, sicuramente la tipologia di dispositivi preferita dai giocatori più esperti. Alcuni di quelli che vedremo saranno espressamente pensati per Xbox Serie X e S, mentre altri risulteranno più generici e compatibili con più console, ma funzioneranno comunque alla grande anche sulle console di nuova generazione di casa Microsoft.

Seagate Expansion Card per Xbox Series XS In questa classifica dei migliori SSD e HDD per XBOX iniziamo subito con un modello di SSD pensato e costruito per diventare il compagno perfetto per ogni giocatore di Xbox Serie X e S. Il Seagate Expansion Card potrà essere acquistato in diversi tagli di memoria, a partire da 512GB e fino ad un massimo di ben 2TB. Consigliamo di optare per la via di mezzo da 1TB, poiché caratterizzata dal miglior rapporto qualità prezzo della serie. Seagate ha lavorato a stretto contatto con Xbox per offrire una delle migliori esperienze di utilizzo, garantendo un’ottima scheda di espansione in grado di offrire performance perfette anche sotto il profilo della grafica, della latenza e dei tempi di caricamento. Il prezzo su Amazon di questo prodotto è di 229,99 euro Seagate Expansion Card per Xbox Series XS"> Seagate Expansion Card per Xbox Series XS">

WD_BLACK P10 Hard Disk per Xbox Anche WD_BLACK ha ben pensato di assemblare un SSD pensato proprio per l’utilizzo con le console di Microsoft. Il modello P10 da 2TB rappresenta forse la migliore scelta da fare per l’acquisto di un dispositivo performante e allo stesso tempo sufficientemente economico. Inoltre, ordinandolo oggi su Amazon, si riceverà anche un mese di licenza gratuita del servizio Xbox Game Pass. Il prezzo su Amazon di questo prodotto è di B08NDSNVD4 WD_BLACK P10 Hard Disk per Xbox"> WD_BLACK P10 Hard Disk per Xbox">

SanDisk Extreme SSD NVMe portatile Passiamo ora ad un prodotto portatile e più universale. Il SanDisk Extreme SSD NVMe è da sempre considerato uno dei migliori dispositivi di questo per rapporto qualità prezzo e ovviamente non può che essere consigliato anche per l’utilizzo con Xbox. Può essere acquistato in quattro diversi tagli di memoria, da 500GB a 4TB, ma il nostro consiglio è quello di puntare, qualora fosse sufficiente, su quello da 1TB, poiché dotato del miglior rapporto qualità prezzo. Il prezzo su Amazon di questo prodotto è di B08GTXVG9P SanDisk Extreme SSD NVMe portatile"> SanDisk Extreme SSD NVMe portatile">

Crucial CT500X6SSD9 X6 Portable Scendiamo ora leggermente di prezzo per riportare il Crucial CT500X6SSD9 X6. Anch’esso risulta infatti essere un ottimo compagno per le console Xbox (Serie X e Serie S), disponibile ovviamente in diversi tagli di memoria. Attualmente può infatti essere acquistato in versione da 500GB, 1TB, 2TB e 4TB. Non si tratta di un SSD pensato esclusivamente per le console di Microsoft, ma potrà comunque offrire prestazioni ottime e non deludenti. Il prezzo su Amazon di questo prodotto è di B08W1F8YGJ Crucial CT500X6SSD9 X6 Portable"> Crucial CT500X6SSD9 X6 Portable">

WD_BLACK D30 Game Drive SSD per Xbox Chiudiamo infine con un’altro dispositivo sviluppato per Xbox da WD_BLACK. Si tratta del modello D30, leggermente più economico, ma che riuscirà comunque a soddisfare le richieste dell’utente. Anche in questo caso, acquistandolo su Amazon, si riceverà un mese di licenza al servizio di Xbox Game Pass Ultimate. I tagli di memoria a disposizione saranno tre: 500GB, 1TB e 2TB. Ovviamente starà all’utente decidere quello migliore per le proprie esigenze. Il prezzo su Amazon di questo prodotto è di B093HKRZ43 WD_BLACK D30 Game Drive SSD per Xbox"> WD_BLACK D30 Game Drive SSD per Xbox">

I migliori hard disk esterni per Xbox Serie X e S

Passiamo adesso ad un’altra tipologia di dispositivo di archiviazione, il quale potrà sempre tornare molto utile per l’utilizzo su Xbox Serie X e S. Stiamo ovviamente parlando degli hard disk, selezionati sulla base del loro rapporto qualità prezzo.

WD My Book Hard Disk Desktop Partiamo però da uno dei prodotti più conosciuti e consigliati per questo tipo di utilizzo. Stiamo parlando dell’hard disk My Book di WD, tra i più acquistati su Amazon. Non risulta essere compatibile infatti soltanto con Xbox, ma riuscirà comunque a svolgere un lavoro più che positivo su tutta la nuova generazione di console di Microsoft. Potrà essere acquistato un versione da un disco da 8TB oppure due dischi fino ad un massimo di 8TB ciascuno (e quindi 16TB). Il prezzo di questo prodotto è di 175,28 euro WD My Book Hard Disk Desktop"> WD My Book Hard Disk Desktop">

Maxone Hard Disk Esterno Passiamo ora al più economico del gruppo, dedicato a chi non necessita di memoria esagerata, ma desidera comunque contare su un sistema di archiviazione esterno sempre a portata di mano. L’hard disk di Maxone può essere acquistato in diverse versioni, da quella da 160GB, fino ad un massimo di 2TB. Le migliori per rapporto qualità prezzo: quella da 500GB e quella da 1TB. Il prezzo Amazon è di 39,99 euro Maxone Hard Disk Esterno"> Maxone Hard Disk Esterno">

WD Elements Portable Restiamo ancora sui prodotti più conveniente con il WD Elements Portable, caratterizzato da un rapporto qualità prezzo incredibile sulla versione da 2TB. Su Amazon si può infatti spesso trovare al 50% di sconto rispetto al prezzo originale e quindi a soli 60 euro anziché 120 euro. Ovviamente disporrà anch’esso di tantissime versioni differenti, ovvero: 500GB, 750GB, 1YB, 2TB, 3TB, 4TB e 5TB. Il costo su Amazon di questo HD è di 59,00 euro WD Elements Portable"> WD Elements Portable">

Seagate Game Drive per Xbox Chiudiamo infine con il top di gamma della lista e quello che probabilmente anche Microsoft consiglierebbe di comprare per tutta la nuova generazione di Xbox. Si tratta del Seagate Game Drive sviluppato in collaborazione con l’azienda produttrice delle stesse console. Anche dal punto di vista del design infatti, il suddetto hard disk si sposa alla perfezione sia con Serie X che con Serie S. Potrà essere acquistato nella sola versione da 4TB, ma nel pacchetto sarà compreso anche un mese di abbonamento al servizio di Xbox Game Pass. Il prezzo su Amazon di questo prodotto è di ,00 euro Seagate Game Drive per Xbox"> Seagate Game Drive per Xbox">

Come scegliere un supporto di archiviazione per Xbox

Abbiamo quindi cercato di elencare quelli che, secondo la nostra esperienza, rappresentano i migliori SSD e Hard Disk da utilizzare sulle ultime incarnazione di Xbox. Tuttavia, qualora volgiate scegliere ulteriori modelli, o comunque vi ritroviate difronte ad offerte interessanti, vi invitiamo a leggere le informazioni seguenti da considerare per essere certi di prendere la scelta più adeguata sulla base delle vostre necessità.

Affidabilità

Scegliere un dispositivo di archiviazione di una marca blasonata non significa soltanto pagare di più, ma anche e soprattutto disporre di un oggetto più affidabile. E quando si parla di SSD e Hard Disk, l’affidabilità è parecchio importante, poiché, al loro interno, vengono spesso conservati tantissimi dati importanti, come, in questo caso, salvataggi o addirittura interi giochi. Scegliere un prodotto scadente vi farà forse risparmiare qualche soldo, ma sicuramente vi esporrà a maggiori rischi sul profilo della sicurezza dei dati.

Velocità

Le nuove generazioni di Xbox, Serie X e Serie S, sono state pensate per offrire un’esperienza videoludica fluida e veloce sotto ogni punto di vista. Per quale motivo si dovrebbe rovinare con l’utilizzo di sistemi di archiviazione esterna lenti? Per di più, un hard disk o un SSD troppo lento potrebbe non riuscire a stare al passo con la rapidità delle console, rischiando anche il surriscaldamento, il danneggiamento ed eventualmente anche la perdita dei dati.

Spazio di archiviazione

Durante la lettura dei consigli sugli SSD e HDD per XBOX da preferire durante l’acquisto, avrete sicuramente notato che abbiamo soffermato molto l’attenzione sulla capacità di archiviazione. Questo perché, se affidabilità e velocità venivano in qualche modo sottintesi nella scelta stessa, il discorso sullo spazio a disposizione risulta essere leggermente più soggettivo. Non esiste infatti un livello di spazio consigliato in assoluto, poiché dipenderà molto dall’utilizzo che se ne farà. Un dispositivo di archiviazione potrà contenere 10 giochi, 50 o forse anche 150 in base alla versione scelta. Ovviamente, più si alzerà lo spazio, maggiore sarà il prezzo di vendita. Starà a voi decidere quale acquistare.

Interfaccia

Abbiamo deciso di includere anche la parentesi interfaccia per chiarirne di più il concetto, anche se, nel nostro caso, non dovrà essere presa molto in considerazione. L’interfaccia di un SSD o di un hard disk va perlopiù considerata nel caso in cui si volesse operare internamente, andando a modificare le componenti già incluse nelle console. Un dispositivo di archiviazione esterno dovrà limitarsi a disporre di un cavo compatibile con gli ingressi di Xbox Serie X o Serie S. Fortunatamente, entrambe le console disporranno di entrate USB 3.0, ovvero quelle più standard e disponibili per la maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio.

Conclusioni

Siamo quindi arrivati alla conclusione di questa guida all’acquisto per gli SSD e HDD per XBOX. Speriamo che, con i nostri consigli, siate riusciti a trovare il dispositivo di cui avevate bisogno e che vi permetterà di espandere le possibilità della vostra console. Come sempre però, ci teniamo a precisare che quelli sopra elencati non rappresentano gli unici prodotti da acquistare, ma semplicemente quelli che siamo certi non deluderanno le aspettative. Per questo motivo, abbiamo deciso di includere anche una rapida e breve guida su cosa considerare per la scelta di un supporto di archiviazione esterno. Così, sarete in grado di analizzare personalmente le caratteristiche più importanti e prendere sempre la scelta migliore.

