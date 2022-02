Esclusive Xbox Series X/S 2022: lista dei giochi migliori

I titoli in esclusiva rappresentano ormai l’ago della bilancia in fase d’acquisto nel mondo delle console. Xbox Series X e PlayStation 5 si contendono il mercato proprio in relazione ai videogiochi che possono essere eseguiti sono sulle rispettive piattaforme. Un approccio che ha inevitabilmente generato una vera e proprio “battaglia” ideologica tra gli appassionati del settore.

Per tale ragione, abbiamo pensato di dedicate una serie di articoli all’argomento. In questo ci concentreremo sulle esclusive Xbox Series X e Serie S, le due console di nuova generazione targate Microsoft. Quest’ultima, peraltro, ha recentemente acquisito Activision Blizzard e potrebbe ulteriormente rinfoltire la lista dei titoli in esclusiva per le proprie console.

Esclusive Xbox Series X/S: lista dei giochi 2022

Passiamo adesso alla nostra selezione che, come sempre, provvederemo ad aggiornare in base a quelle che saranno le uscite sul mercato nel corso dei mesi del 2022.



Forza Motorsport Una vera e propria istituzione del pianeta Xbox. Presente sin dalla primissima versione della console di Microsoft, rappresenta il gioco di corse automobilistiche per eccellenza nella piattaforma dell’azienda di Redmond. L’ultima incarnazione, in ordine temporale, è Forza Horizon 5, pubblicato nel 2021 e in grado di fare incetta di premi e di record in termini di vendite. Il prossimo capitolo (che dovrebbe chiamarsi Forza Motorsport 8) dovrebbe essere pubblicato a fine 2022. Disponibile su Amazon al prezzo di: 57,05 euro Forza Motorsport"> Forza Motorsport">

S.T.A.L.K.E.R. 2 Il nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona ambientato in uno scenario futuristico post-apocalittico dovrebbe arrivare a dicembre 2022. Utilizziamo il condizionale in quanto ha già subito dei rinvii e sembra essere caratterizzato da una fase di sviluppo complicata. In ogni caso, rappresenta uno dei giochi più attesi dell’anno e certamente una delle esclusive più importanti per Xbox Series X e Xbox Series S. Il gioco è presente su Amazon a 79,99 euro S.T.A.L.K.E.R. 2 "> S.T.A.L.K.E.R. 2">

Redfall Redfall è uno sparatutto in prima persona cooperativo a mondo aperto di Arkane Austin, il team pluripremiato che ha creato Prey e Dishonored. La trama racconta le sorti della città di Redfall, assediata da una legione di vampiri che hanno tagliato fuori l’isola dal mondo esterno. L’arrivo sul mercato è previsto per l’estate del 2022 e si preannuncia un successo di critica e pubblico, considerando la software house alle sue spalle. Redfall"> Redfall">

Starfield 11 novembre 2022. Tutti gli appassionati del mondo Xbox hanno già cerchiato in rosso questa data nel calendario. Sarà infatti il giorno dell’arrivo sul mercato di Starfield, nuova fatica di Bethesda, una software house che non ha bisogno di presentazioni. Parliamo infatti del team che ha dato vita a capolavori come Skyrim e Fallout 3, solo per citarne alcuni. In attesa del nuovo open world, potreste recuperare Doom Eternal, altro capolavoro di Bethesda. Starfield"> Starfield">

CrossfireX CrossfireX è il nuovo sparatutto tattico in prima persona pubblicato il 10 febbraio 2022 in esclusiva su Xbox One e Xbox Series X. Sviluppato in collaborazione con Remedy Entertainment, il team finlandese si è occupato della trama per la campagna single player del nuovo gioco Microsoft. La serie è partita addirittura nel 2008 con Crossfire, divenuto uno dei classici della piattaforma dell’azienda di Redmond. CrossfireX"> CrossfireX">

Fable 4 Un videogioco in sviluppo da oltre quattro anni, come svelato da uno degli sviluppatori di Playground Games, software house che se ne sta occupando. Questo action RPG rappresenterà il nuovo capitolo di una saga particolarmente fortunata, capace di tenere incollati allo schermo milioni di appassionati in tutto il mondo. Fable 4 arriverà nella seconda parte del 2022, ma potreste utilizzare questi mesi per recuperare Fable 3, così da essere pronti a proseguire la storia. Fable 4"> Fable 4">

ARK 2 Un videogioco che, per certi versi, è unico nel suo genere. È stato infatti ricamato attorno alla figura di Vin Diesel, che in questo caso interpreterà l’assoluto protagonista Santiago. Il sequel di ARK: Survival Evolved sarà totalmente next-gen, per cui sfrutterà a pieno le funzionalità tecniche di Xbox Series X e Xbox Series S. Racconterà un’avventura inedita e questo fa crescere ulteriormente l’attesa. Non c’è ancora una data precisa per la pubblicazione ma arriverà certamente nel 2022. Nel frattempo, recuperate il primo capitolo. Il prezzo su Amazon è di 42,99 euro ARK 2"> ARK 2">

Senua’s Saga Hellblade 2 Senua’s Saga: Hellblade 2, il nuovo capitolo della serie epica dark fantasy di Ninja Theory, si è mostrato durante i The Game Awards 2021 con un trailer da sogno, facendo intravedere un realismo senza precedenti grazie alla potenza di Unreal Engine 5. Non ha ancora una data d’uscita ma, salvo stravolgimenti, verrà pubblicato nel corso del 2022. Nel frattempo, recuperate il primo episodio, un titolo che ha vinto i Game Awards nel 2017. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di: 30,74 euro Senua’s Saga Hellblade 2"> Senua’s Saga Hellblade 2">

Considerazioni conclusive

Xbox Series X e Series S, grazie a queste esclusive, si preparano a essere grandi protagoniste del 2022. Microsoft punta ormai in maniera importante su Xbox Game Pass, tant’è che alcuni titoli transiteranno direttamente nel servizio dell’azienda di Redmond. Un vero e proprio cambio di paradigma rispetto a qualche anno fa, che sancisce sempre più l’abbandono del supporto fisico a favore del download digitale.

Resta da capire ciò che accadrà con tutto l’universo Activision Blizzard. Parliamo di una software house che, tra i vari titoli, annovera pezzi da novanta come Call of Duty, Crash Bandicoot, Warcraft, Diablo, solo per citarne alcuni. La possibilità che queste serie diventi un’esclusiva Xbox è concreta e rappresenterebbe un vantaggio strategico importante rispetto alla galassia PlayStation.

Staremo a vedere ma, al netto di qualsiasi considerazione, appare sempre più evidente come le esclusive rappresentino ormai il vero campo di battaglia tra Microsoft e Sony. I due giganti del mondo videoludico continuano a lavorare in quest’ambito per guadagnare il dominio del mercato. Anche perché Xbox Series X e PlayStation 5 sono solo all’inizio del loro ciclo vita e appare improbabile che possano subire nel breve periodo degli aggiornamenti hardware. Anche da questo punto di vista, però, mai dire mai. I prossimi mesi saranno comunque cruciali per comprendere meglio le strategie dei due colossi.

