Tales of Arise per PS5 è quasi scontato della metà su Amazon

Tales of Arise è uno dei titoli candidati al premio di miglior gioco di ruolo dei The Game Awards 2021. L'ottimo RPG, infatti, è vivamente consigliato a chiunque non lo abbia mai provato.

Non a caso, la sua versione per PlayStation 5 è scontata su Amazon in occasione del Black Friday. Potrete farvi recapitare a casa una copia PS5 di Tales of Arise a soli €40,55, contro i €69,99 (-42% di sconto).

Gli snodi principali della storia di Bandai Namco sono narrati dalle meravigliose sequenze animate di Ufotable, che rendono ancora più coinvolgenti le avventure degli eroi.

Con Tales of Arise potrai esplorare un mondo selvaggio realizzato con la tecnologia “atmospheric shader“. Oltre a ciò, il mondo è più vivo che mai: scopri il mondo di Dahna, i cui paesaggi naturali cambiano volto con lo scorrere delle ore del giorno.

Dal punto di vista del gameplay, invece, l'opera offre un nuovo sistema di combattimento “Assalto Boost“, che consente di concatenare combo insieme agli altri membri del gruppo. Il giocatore dovrà essere in grado di alternare sapientemente le arti, gli attacchi e gli assalti boost per avere la meglio sugli avversari.

I due protagonisti della storia, Alphen e Shionne, si trovano al centro di un conflitto tra due popoli rivali. Nel corso del loro viaggio saranno chiamati a compiere grandi imprese insieme ai loro nuovi amici e alleati.

Ricordiamo a tutti che Tales of Arise per PlayStation 5 è scontato su Amazon del 42% e, quindi, potrete acquistarlo a soli €40,55. Anche la versione PlayStation 4 è in offerta a €49,98 (-29%). Per altre offerte simili, non esitate a consultare questa pagina su Videogame.it.