Giochi Marvel: i migliori videogiochi per PC e PlayStation

I giochi Marvel hanno visto nel corso degli anni una grande ascesa, proprio come i film e le serie TV. Con l'avvento nelle sale cinematografiche di Spider Man – No Way Home, l'interesse nei confronti di tutto ciò che riguarda i prodotti della casa americana è ancora se possibile aumentato. Anche quello dei videogiochi, che è sempre stato segnato – anche tornando indietro nel tempo a generazioni di console molto datate – dai supereroi della Marvel. I progetti attualmente in lavorazione sono tanti, ma in questo approfondimento andremo a stilare una selezione di quelli che riteniamo essere i titoli migliori usciti negli ultimi tempi.

I migliori videogiochi Marvel

Non seguiremo uno stretto ordine cronologico. Piuttosto, ci lasceremo andare alle nostre sensazioni, guidati dai giochi di Marvel che ci hanno sinceramente fatto una bella impressione fin da subito. Ecco la nostra selezione!

Guardians of the Galaxy Iniziamo la nostra lista con uno dei giochi Marvel più recenti, ovvero Marvel's Guardians of the Galaxy. Nonostante qualche difetto ereditato dal precedente Marvel's Avengers, questo titolo è affascinante per diversi motivi. Innanzitutto perchè i protagonisti sono fra i più amati di sempre nell'universo creato dalla casa americana, ma non basterebbe questo per renderlo un gioco apprezzabile. Sviluppato da Square Enix, tratta di un‘avventura sparatutto in terza persona con protagonista Star-Lord, a cui spetta il compito di guidare la sua astronave in varie missioni. L'obiettivo, ovviamente è quello di salvare l'intero universo. Da menzionare anche i dialoghi a scena multipla, che arricchiscono di dettagli surreali e divertenti le (dis)avventure della gang di eroi spaziali, così come la colonna sonora nelle mitiche cassettine. Marvel's Guardians of the Galaxy ha un costo di 62,99 euro su Amazon

Marvel's Spider Man Torniamo indietro di qualche anno ed ecco in assoluto uno dei migliori giochi Marvel PS4 mai concepiti. Stiamo parlando di Marvel's Spider Man, open world in terza persona ambientato in una NY impressionate per verosimiglianza con quella reale. La storia non riprende vicende già esistenti, ma ne crea una nuova. Il protagonista è ovviamente Peter Parker, che ha 23 anni ed è già impegnato nell proteggere la città dai criminali indossando i panni dell'amichevole ragnetto di quartiere. Nella vita di tutti giorni, Peter è però uno stagista presso il laboratorio di Octo Octavius. Nel frattempo, il suo rapporto con Mary Jane Watson si è concluso, e quello con zia May è cambiato. Tutto però è pronto per essere nuovamente in discussione: una minaccia sta per abbattersi e scuoterà la tranquillità.

Marvel's Spider Man: Miles Morales L'episodio successivo della saga, per PS5. Marvel's Spider Man: Miles Morales introduce nuovi spunti e migliora alcuni aspetti dell'originale. Un open world divertente, con una storia appassionante e personaggi super interessanti che si muovono in una NY addobbata a festa. I combattimenti veloci e dirompenti sono il quid in più di questo titolo. Il prezzo di questo titolo è di 74,2 euro

Marvel's Avengers Anche i giochi Marvel Avengers sono entrati nel mito. Uno di questi è Marvel's Avengers, primo titolo a basarsi interamente sulle vicende del gruppo di eroi. Pubblicato da Square Enix e sviluppato da Crystal Dynamics, è un gioco che strizza l'occhio all'estetica dei vari film del Marvel Cinematic Universe, ma ne prende le distanze sia con riferimento al look dei personaggi che alla trama in sè. Nonostante alcuni lo ritengano un titolo non perfettamente riuscito (alcune scelte tecniche non hanno convito del tutto), rimane appagante per diversi motivi, a partire dal gameplay della campagna per giocatore singolo, che è quello classico degli action in terza persona. Marvel's Avengers è acquistabile su Amazon a 21,96 euro

Marvel VS Capcom Infinite Nata originariamente nel 1996 come serie picchiaduro crossover tra i mondi Marvel e Capcom, Marvel vs Capcom Infinite è l'ultimo capitolo della serie, uscito nel 2017. In questo videogioco, esattamente come in tutti gli altri della serie e dunque anche nell'acclamato Ultimate Marvel VS Capcom 3, i personaggi della Marvel e di Capcom se le danno di santa ragione. Il prezzo di Marvel VS Capcom Infinite su Amazon è di 19,99 euro

Marvel’s Iron Man VR Per chi è appassionato del mondo Marvel e dei giochi in Realtà Virtuale, Marvel’s Iron Man VR è il titolo giusto. E' uno shooter in Realtà Virtuale pubblicato da Sony per PSVR, che si basa ovviamente sulle vicende di Iron Man. La storia del gioco, interamente in prima persona, vede Tony Stark e la sua azienda presi di mira da un hacker-terrorista di nome Ghost. Quest'ultimo ha deciso di combattere Stark per vendicare le morti causate dalla fabbricazione delle armi (cosa che ha permesso la nascita di Iron Man).

Lego Marvel Superheroes Non potevano mancare i giochi Marvel Lego. In particolare, Lego Marvel Superheroes rappresentò – nel momento in cui uscì nel 2013 – un grande passo avanti nell'evoluzione dei giochi firmati TT Games. I problemi tecnici di cui è afflitto non impediscono ai più piccoli di diversi un sacco (ma in generale tutti i fan della Marvel potranno distrarsi più che volentieri con questo gioco). Acquisto consigliatissimo per chi ama i mattoncini Lego ed è fan dei supereroi della casa americana. Lego Marvel Superheroes è acquistabile su Amazon a 13,59 euro

Conclusioni

I giochi Marvel avranno sempre un grande hype, esattamente come tutti gli altri contenuti riguardanti l'Universo della casa statunitense. In questi anni, tra capitoli più o meno riusciti e un paio di capolavori sfiorati, ci siamo divertiti. Ma il bello deve ancora arrivare. Per il momento però questa selezione offre un quadro di ciò che è stato, e quindi può essere l'ideale sia per chi si sta approcciando al mondo Marvel sia per i gamers che si sono persi qualche pezzo per strada.