Migliori giochi di moto (e motocross) per PS4 e PS5

Esistono ormai tantissime categorie diverse di videogiochi per Playstation, in particolare per le due ultime generazioni di console. Tuttavia, alcune di queste risultano essere più apprezzate, poiché riescono ad offrire un’esperienza digitale di sport reali e amati dal grande pubblico. Dopo i migliori giochi di macchine rally abbiamo deciso di prendere in considerazione proprio questa particolare categoria, concentrando l’attenzione sui migliori giochi di moto e giochi di motocross disponibili per PS4 e PS5. Ovviamente non faremo riferimento solo agli ultimi rilasciati, ma anche a quelli che, in un modo o in un altro, sono riusciti a lasciare il segno negli anni, risultando ancora oggi decisamente ben sviluppati e molto divertenti da giocare.

Per semplificare ancora di più la lettura dell’articolo, abbiamo in oltre suddiviso la guida in due macro sezioni: migliori giochi di moto per Playstation e migliori giochi di motocross per Playstation. In questo moto, chiunque potrà immediatamente concentrare l’attenzione sui titoli preferiti e di cui si è alla ricerca. Ovviamente tutti i giochi presenti in basso potranno tranquillamente essere giocati sia su PS4 che su PS5, nonostante la maggior parte di questi siano stati originariamente pensati solo per Playstation 4. Fatte quindi le doverose premesse, partiamo subito con la nostra guida approfondita.

I migliori giochi di Moto per Playstation

La prima categoria che affrontiamo è quella dei migliori giochi di moto per Playstation, sicuramente più ricca di titoli e forse più apprezzata dalla maggior parte dei giocatori. Come già anticipato, alcuni dei titoli che vedremo non saranno sicuramente molto moderni, ma, qualora non li abbiate mai giocati, consigliamo davvero di recuperarli il prima possibile.

Ride 4 Partiamo subito con uno dei titoli che ci ha forse sorpreso di più, soprattutto per il grande passo in avanti fatto rispetto al capitolo precedente. Ride 4 migliora infatti sotto quasi ogni punto di vista, proponendo un gameplay molto divertente, con una fisica ben sviluppata e una modalità carriera davvero coinvolgente, ben scritta e ricca di contenuti. L’unico passo falso può essere riscontrato probabilmente sulla grafica, sulla quale si poteva fare decisamente di più. Tuttavia, c’è da dire che un ottimo lavoro è stato fatto sul comparto meteo, il quale riesce realmente a mettere in difficoltà il giocatore in maniere realistica e mai troppo esagerata. Un titolo quindi parecchio equilibrato e che vi consigliamo assolutamente di recuperare. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 19,98 euro

MotoGP 22 Tra i migliori giochi di moto per PS4 e PS5 non poteva assolutamente mancare quello che da molti è considerato il gioco di moto per eccellenza. Stiamo ovviamente parlando di MotoGP 22, titolo sviluppato da Milestone sotto licenza ufficiale di MotoGP. Sinceramente, possiamo sicuramente ritenerci molto soddisfatti dalla scelta di affidare alla suddetta casa di sviluppo questo particolare capitolo della saga, poiché il lavoro fatto è estremamente soddisfacente e con davvero pochissimi punti ancora purtroppo imperfetti. Al netto di una grafica ancora sicuramente migliorabile e un’intelligenza artificiale da rivedere, ci troviamo difronte ad un gioco di corse ben sviluppato, bilanciato adeguatamente nella difficoltà, molto ricco di contenuti, un gameplay divertente e anche una nuova modalità, la NINE Season 2009, che ci ha stupiti in maniera assolutamente positiva. A questo punto, possiamo solo aspettarci di meglio per i prossimi capitoli videoludici del franchise. MotoGP 22 è acquistabile su Amazon a 49,99 euro

MotoGP 2020 Ancora prima di MotoGP 22, a segnare un grosso passo in avanti nella saga è stato MotoGP 2020, gioco di moto sviluppato ancora una volta da Milestone sotto licenza ufficiale di MotoGP. Come già accennato, dopo diversi anni di sviluppo incerto e con diversi limiti di gameplay, il capitolo del 2020 è riuscito effettivamente a riportare in vita una saga videoludica che in molti avevano ormai abbandonato. Si tratta infatti di un gioco dotato di un gameplay decisamente migliorato rispetto agli anni precedenti, grazie all’introduzione di una intelligenza artificiale ben sviluppata (per certi versi forse anche migliore rispetto a quella di MotoGP 22), una modalità carriera entusiasmante e un modello di guida vario ma mai troppo complesso. In più, da non sottovalutare anche la modalità di gioco a 60 fps per la prima volta introdotta proprio con PS4 Pro (e per completezza anche su Xbox One X). MotoGP 2020 è acquistabile su Amazon a 14,87 euro

RiMS Racing RiMS Racing è un gioco di moto per PS4 e PS5 davvero molto particolare, il quale potrà essere amato o odiato, senza mezzi termini. Più che di un gioco infatti, possiamo parlare di un vero e proprio simulatore di guida e, in quanto tale, punta molto sull’effettiva esperienza di utilizzo del veicolo, più che sulla “gara" in corsa. Questo significa che la personalizzazione della moto e il modello di guida saranno decisamente profondi e per qualcuno anche parecchio complessi. Proprio per questo motivo, siamo convinti che i veri appassionati di moto ameranno alla follia questo titolo, mentre tutti gli altri potrebbero anche trovare il gameplay frustrante e troppo difficile. C’è però da dire che, dopo qualche ora di gioco passata a sperimentare, le meccaniche e i contenuti tendono a ripetersi, perciò imparare i comandi non sembrerà poi così impossibile. Tra i punti di svantaggio, mettiamo sicuramente l’intelligenza artificiale, la quale potrebbe sicuramente migliorare. RiMS Racing è disponibile a 19,97 euro su Amazon

Ride 3 La serie di Milestone è davvero una delle poche che riesce a migliorarsi di anno in anno senza cadere in passi falsi troppo evidenti. Ancora prima che Ride 4 migliorasse rispetto al capitolo precedente, Ride 3 era infatti riuscito a fare decisamente meglio rispetto alla seconda versione della suddetta saga motociclistica. Solo con il terzo capitolo infatti, la casa di sviluppo è riuscita ad includere tantissime nuove moto e tantissimi nuovi tracciati tra cui scegliere, il che rendeva il titolo molto vario e mai troppo ripetitivo. A questo va aggiunta anche una modalità carriera sempre molto avvincente, ben bilanciata e sufficientemente lunga. Peccato solo per il livello di grafica ancora forse più basso di quanto sperato e un’intelligenza artificiale da perfezionare sotto diversi punti di vista. Se avete amato l’ultimo capitolo di Ride, vi consigliamo assolutamente di recuperare anche il terzo. Ride 3 è acquistabile su Amazon a 12,97 euro

Valentino Rossi: The Game Ormai avrete sicuramente capito che, nel caso in cui siate alle ricerca di un bel gioco di moto, dovrete affidarvi a Milestone. Per chiudere infatti la sezione dedicata ai migliori giochi di moto per Playstation, vogliamo consigliare anche un titolo molto particolare, che i sostenitori di Valentino Rossi ameranno alla follia. Si tratta infatti di un titolo completamente incentrato sulla carriera del campione italiano, incredibilmente ben sviluppato e davvero povero di lati negativi. In questi casi infatti, è facile fare solo un rebranding visivo del gioco di base (in questo caso di Ride, sviluppato dalla stessa azienda) basandolo su un solo corridore e offrendo ai giocatori la stessa minestra riscaldata, ma ciò non avviene in Valentino Rossi: The Game. Quest’ultimo si presenta infatti come un vero e proprio omaggio a Valentino Rossi, grazie all’introduzione di tantissimi contenuti diversi e un gameplay decisamente divertente e ben sviluppato. Insomma, sicuramente un titolo da recuperare. Valentino Rossi: The Game può essere acquistato su Amazon a 10,99 euro

I migliori giochi di Motocross per Playstation

A questo punto, possiamo sicuramente passare alla seconda sezione della nostra guida, ovvero quella dedicata ai migliori giochi di Motocross per Playstation. Anche in questo caso, ripetiamo, non si tratta solo di una selezionare di titoli di ultima generazione, ma dei migliori rilasciati su PS4 e PS5. La lista sarà ovviamente più corta rispetto a quella precedente, ma noi vi consigliamo in ogni caso di recuperarla tutta. Iniziamo subito.

Moto Racer 4 Il primo titolo di cui vogliamo parlare è Moto Racer 4, ovvero il più recente della saga. Ad essere sinceri però, questa quarta incarnazione di Moto Racer ha un po’ deluso le aspettative del pubblico, poiché non è riuscito a fare quel grosso passo in avanti che tutti si aspettavano rispetto al capitolo precedente, anzi, per certi versi riesce persino a fare di peggio. Tuttavia, c’è da dire che, in linea generale, il gameplay può sicuramente divertire, grazie anche ad una serie di acrobazie molto belle da vedere e un livello di dettaglio sulla personalizzazione dei piloti davvero molto alto. Di contro, non si può sicuramente chiudere un occhio sulle troppe imperfezioni grafiche, sulla fisica indubbiamente poco curata e soprattutto sulla difficoltà che a volte risulta essere troppo sbilanciata senza reali motivazioni. Per farla breve: non aspettatevi un titolo perfetto, ma nel caso in cui siate fan del genere, riuscirete probabilmente ad apprezzarlo. Moto Racer 4 è disponibile a 16,2 euro su Amazon

MXGP 2019 Nonostante sia un titolo con diversi anni sulle spalle (ormai tre), MXGP 2019 riesce ancora oggi a mantenersi molto alto nella nostra classifica dei migliori giochi di motocross per Playstation. D’altronde, non potevamo sicuramente aspettarci altro da una casa di produzione come Milestone. A dirla tutta però, non si tratta di un grosso passo in avanti rispetto al capitolo precedente, il quale però era riuscito a far divertire tantissimi giocatori in tutto il mondo. MXGP 2019 può quindi essere visto come un aggiornamento minore, con l’unico scopo di aggiornare all’anno 2019 i piloti e i tracciati. Ulteriore novità sicuramente molto apprezzata è quella dell’editori, che per la prima volta propone maggiore personalizzazione all’interno del gioco. Insomma, rimane sempre uno dei migliori titoli del genere, ma con ancora qualche imperfezione sull’intelligenza artificiale e soprattutto sul comparto grafico non il linea con gli anni. MXGP 2019 è acquistabile su Amazon a 37,2 euro

Monster Energy Supercross 3 Chiudiamo infine la sezione, e la guida, con Monster Energy Supercross 3, un titolo che potrebbe offrire davvero tanto, ma che purtroppo non riesce a limare alcuni aspetti fondamentali per questa particolare tipologia di gioco. Nonostante infatti le ambientazioni siano abbastanza curate e il gameplay risulti essere parecchio divertente, sia l’intelligenza artificiale che la fisica generale dei salti non riescono a convincere più di tanto. I salti sembrano infatti ancora troppo lontani dalla realtà, così come in generale quasi tutte le animazioni. D’altra parte però, c’è da dire che le modalità di gioco sono decisamente tante e il livello di personalizzazione è piuttosto altro. In linea generale quindi, possiamo sicuramente dire che gli appassionati dei giochi di motocross si divertiranno con questo titolo, ma siamo altrettanto certi che noteranno anche tutte quelle sbavature che, se corrette, potevano davvero innalzare il gioco ad un livello decisamente superiore. Monster Energy Supercross 3 può essere acquistato su Amazon a 19,97 euro

Considerazioni conclusive

I giochi di moto e motocross per Ps4 e PS5 non sono sicuramente tantissimi e per questo motivo non abbiamo fatto molta fatica a selezionare il migliori. Come avrete sicuramente avuto modo di leggere inoltre, non tutti rappresentano titoli sviluppati alla perfezione, anzi, alcuni andrebbero quasi totalmente rivisti. Tuttavia, siamo certi che ognuno dei suddetti giochi riuscirà, in un modo o in un altro, ad intrattenere gli appassionati del genere, sia nelle rispettive modalità in single player che in multiplayer. Il nostro consiglio è quindi quello di recuperarli tutti, soprattutto ora che vengono offerti a prezzi decisamente più convenienti rispetto al periodo di lancio.

