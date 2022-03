Migliori giochi per bambini per PS4 e PS5 (dai 4 ai 12 anni)

PlayStation rappresenta da sempre uno dei brand più amati in ambito videoludico e per decenni ha accompagnato tantissimi bambini durante tutto il percorso della crescita. Da qualche tempo però, il concetto di gaming si è fatto sempre più complesso e probabilmente più orientato verso l’età più adulta. Tuttavia, non mancano ovviamente dei titoli pensati per le fasce d’età più giovani e che ancora oggi amano divertirsi con un controller in mano. Proprio per questo motivo, in questa guida ci dedicheremo a loro, andando ad elencare i migliori giochi per bambini su PS4 e PS5, cercando di variare il più possibile nel genere e nelle tematiche affrontate.

Alla fine dell’articolo includeremo anche una rapida carrellata di consigli che noi stessi abbiamo deciso di seguire per raccogliere tutti i titoli presenti qui in basso. Questi potranno essere seguiti per scegliere anche giochi non presenti nella nostra classifica e che potranno comunque piacere ai vostri bambini.

I migliori giochi per bambini per PS4 e PS5

Tutti i titoli che vedremo in basso sono stati sviluppati inizialmente per PS4, ma grazie alla retro compatibilità delle console di nuova generazione, potranno essere giocati senza alcun problema anche su PS5. La lista sarà abbastanza lunga e ricca di tantissimi giochi diversi, perciò iniziamo subito.

LEGO DC Super Villains Chi ha detto che i super eroi sono in ogni caso i personaggi migliori? E se i vostri bambini preferissero Joker o Harley Quinn? Lego ha quindi ben pensato per stringere un accordo con DC per creare un titolo in cui i protagonisti non saranno si soliti Batman o Superman, bensì tutti i villain più popolari, come quelli sopra citati e tanti altri ancora. Il giocatore dovrà però creare il proprio super villain e scatenare il caos per le strade della città. Il tutto potrà essere fatto anche in compagnia, fino però ad un massimo di 2 giocatori. Il gioco è presente su Amazon a 18,99 euro

LEGO Harry Potter Collection Lo sappiamo tutti, qualunque sia l’età dei bambini, ameranno alla follia l’intera saga di Harry Potter. Perciò, qualora avessero già finito di vedere tutti i film e magari anche di leggere tutti i libri, non gli resterà che rivivere per l’ennesima volta l’intera storia con Lego Harry Potter Collection, edizione rimasterizzata e migliorate per PS4, ma che ovviamente andrà alla grande anche su PS5. Anche in questo caso potrà essere giocato fino ad un massimo di 2 giocatori in contemporanea. Il gioco è presente su Amazon a 19,65 euro

LEGO Marvel Avengers Ma torniamo sul genere supereroistico, passando però dalla parte dei buoni. Gli eroi della Marvel sono ancor di più divenuti popolari grazie alla saga cinematografica di grande successo, ma siamo sicuri che i bambini adoreranno molto di più vestirne i panni in una veste Lego che semplicemente guardarli lottare per il bene comune. Non mancheranno ovviamente i personaggi più iconici, come Captain America, Hulk e Iron Man. Il gioco è presente su Amazon a 13,99 euro

Crash Bandicoot La saga videoludica di Crash Bandicoot è stata una delle più amate nelle generazioni precedenti e PlayStation non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di riportarla in una veste grafica migliorata anche su PS4 e PS5. In particolare, nella versione N.Sane Trylogy, saranno presenti ben tre giochi differenti rimasterizzati. Siamo quindi certi che anche i vostri bambini adoreranno gettarsi nell’avventura con tutti i protagonisti di questo titolo. Il gioco è presente su Amazon a 29,99 euro

Cars 3 Quando Disney e Pixar mettono insieme le loro forze per trasporre uno dei loro capolavori di animazione in un gioco di corse per PS4 e PS5, non può che emergere un titolo colorato e dinamico che tutti i bambini ameranno. Cars 3 porterà con sé ben sei modalità di gioco differenti e non mancherà ovviamente anche quella multiplayer per divertirsi con amici e parenti. Il gioco è presente su Amazon a 17,25 euro

Spyro Trilogy Reignited Torniamo sui grandi classici rimasterizzati, ma stavolta per parlarvi della trilogia del piccolo draghetto viola più amato di sempre. Siamo certi che chiunque, almeno una volta nella vita, abbia provato il brivido di sputare fuoco dalla piccola bocca di Spyro per combattere tutti i nemici e salvare i propri compagni di avventura. Il gioco è presente su Amazon a 24,99 euro

Sonic Colours: Ultimate Il malvagio Dr. Eggman ha nuovamente creato un po’ di scompiglio nell’universo, imprigionando i wisp, una razza aliena apparentemente innocua, ma che racchiude dentro i suoi abitanti tantissimi poteri differenti. Il giocatore avrà il compito di guidare Sonic nel superamento di tanti mondi e ostacoli differenti, liberando i wisp e sfruttando i loro poteri per aiutare anche tutti gli altri. Il gioco è presente su Amazon a 38,85 euro

Minecraft In liste di questo tipo non può ovviamente mai mancare Minecraft, ovvero il videogioco probabilmente più popolare al mondo. Il suo design è ancora oggi iconico e attuale e ovviamente il suo essere sostanzialmente infinito e ricco di oggetti da costruire non può che rappresentare un grande vantaggio per bambini e adulti. Ah, e potrete anche acquistarlo con la scusa di regalarlo ai vostri bambini per poi giocarci personalmente. Il gioco è presente su Amazon a 24,99 euro

Dragon Quest: Builders 2 Sulla scia di Minecraft, sono nati tantissimi giochi creativi di diverso tipo e uno di questi è proprio Dragon Quest: Builders 2, che aggiunge alla componente costruttiva, anche quella avventuristica, grazie ad un ambiente di gioco dinamico e ricco di malvagi protagonisti da sconfiggere. Il tutto potrà essere giocato anche in multiplayer fino ad un massimo di 4 giocatori. Il gioco è presente su Amazon a 20,42 euro

Just Dance 2022 Forse non sarà come uscire fuori a giocare, ma siamo sicuri che Just Dance 2022 costringerà i vostri bambini ad alzarsi dal divano e iniziare a ballare fino allo sfinimento. Il suddetto titolo includerà tantissime coreografie sulla base dei successi musicali più recenti e i giocatori dovranno ovviamente sfidarsi a ripeterle alla perfezione. La modalità multiplayer consentirà un massimo di 8 giocatori in contemporanea. Il gioco è presente su Amazon a 29,97 euro

Hot Wheels Unleashed Trasferiamoci adesso verso il tema dei motori per parlarvi di Hot Wheels Unleashed, gioco di corse basato sulle macchinine collezionabili più famose di sempre. Il suo punto di forza maggiore starà sicuramente nella modalità multiplayer, la quale potrà essere giocata fino a 2 giocatori in locale ma fino a ben 12 online. Ogni sarà quindi molto avvincente e divertentissima. Il gioco è presente su Amazon a 34,99 euro

Rocket League E se lo sport più seguito del nostro Paese si unisse alle macchine da corsa? Sicuramente ne uscirebbe Rocket League, ibrido di calcio e motori che genererà tanta competizione tra tutti i giocatori. Ogni auto potrà essere personalizzata e potenziata, così da poter sfidare amici e parenti in partite avvincenti fino ad un massimo di 4 giocatori. Il gioco è presente su Amazon a 69,99 euro

Team Sonic Racing Gli utenti PlayStation hanno da sempre invidiato un unico gioco: Super Mario. Fortunatamente però, grazie alla saga videoludica di Sonic, tutti i bambini potranno comunque divertirsi a sfidare i priori amici in gare dinamiche e colorate con Team Sonic Racing. La modalità multiplayer consentirà un massimo di 4 giocatori in contemporanea. Il gioco è presente su Amazon a 29,99 euro

FIFA 22 Cambiamo genere per un ultima volta per parlarvi degli ultimi tre giochi della lista, caratterizzati dall’essere di genere sportivo. Il primo di tutti è ovviamente FIFA 2022, ultima versione aggiornata della saga videoludica calcistica più acquistata di sempre. Non sarà sicuramente un gioco perfetto, ma tutti i bambini adoreranno vestire i panni dei propri giocatori preferiti. Il gioco è presente su Amazon a 40,99 euro

NBA 2K22 Ma se lo sport preferito non è il calcio, allora potrà essere un’ottima idea dare un’opportunità al basket. In particolare, NBA 2K22 porterà i giocatori in tutti i campi più famosi degli Stati Uniti d’America, vestendo i panni delle star NBA più famose al mondo. Ovviamente in modalità multiplayer il tutto sarà ancora più coinvolgente e divertente. Il gioco è presente su Amazon a 35,99 euro

Everybody’s Golf Per chiudere questa classifica di giochi per bambini per PS4, includiamo anche una versione molto colorata e divertente del Golf. Si tratta sostanzialmente di una versione più “minigolf" rispetto a quella più classica di PGA Tour. Everybody’s Golf si presenterà come un titolo quindi perfetto per tutti i bambini che inizieranno a cimentarsi in uno sport molto elegante e amato. La modalità multiplayer consentirà un massimo di 2 giocatori in contemporanea. Il gioco è presente su Amazon a 28,00 euro

Guida alla scelta dei giochi per bambini su PlayStation

Qualora non foste ancora convinti dei giochi per bambini per PS4 sopra elencati, vi invitiamo ovviamente a scegliere il gioco che più si avvicina ai gusti dei propri bambini, andando a considerare quattro fattori che noi abbiamo analizzato nella scelta di videogiochi da includere nella nostra classifica e che riportiamo subito in basso. Ovviamente non saranno per forza di cose gli unici fattori da considerare, in quanto ogni genitore sarà comunque sempre in grado di prendere le giuste decisioni per i propri bambini, a prescindere dall’età, dai marchi dei giochi, dai generi e dai gusti preferiti e dal prezzo del videogioco.

Età del bambino

Ogni giochi per bambini per PS4 dispone di una classificazione PEGI (acronimo di Pan European Game Information), ovvero un indicatore che aiuta tutti i genitori a capire quale è l’età consigliata di ogni titolo. Sulle copertine avrete quindi modo di notare questo piccolo numero, che andrà ad indicare l’età di partenza da considerare nella scelta dell’acquisto. Sarà poi cura del genitore decidere se fare completo affidamento al suddetto indicatore o comunque scegliere un gioco piuttosto che un altro nonostante l’età consigliata.

Marchi dei giochi

Forse per qualcuno potrà non rappresentare un indicatore molto determinante, ma sono molti i marchi di aziende videoludiche che concentrano l’attenzione sullo sviluppo di giochi pensati appositamente per l’età più giovane. Tra i giochi per bambini per PS4 più famosi troviamo ovviamente: Lego (che più volte abbiamo incluso nella lista), SEGA e, in alcuni casi, anche la stessa PlayStation. Ma attenzione, perché non è detto che un videogioco sviluppato da una delle suddette compagnie sia necessariamente adeguato per i bambini più piccoli. Per questo motivo, invitiamo principalmente a considerare l’età consigliata più che il marchio di appartenenza.

Genere e gusti specifici

Ovviamente non potrà non essere considerato anche il genere di appartenenza dei videogiochi, in quanto un bambino amante del calcio apprezzerà sicuramente molto di più FIFA 2022 che NBA 2K22, ma lo stesso concetto varrà anche per tutti gli altri titoli presenti nella lista. Qualora invece si preferisse optare per qualcosa di più dinamico e che “inviti" il bambino a sfruttare la propria creatività, allora la scelta potrebbe ricadere su giochi come Just Dance 2022, Minecraft o Dragon Quest: Builders 2. Un altro fattore importante di questo tipo che vi invitiamo a considerare è quello nel numero di giocatori consentiti in contemporanea nella modalità multiplayer. Nel caso in cui si dovessero infatti accontentare più bambini, potrebbe essere una buona idea quella di scegliere un gioco di genere più neutrale, ma che allo stesso tempo permetterà a più giocatori di divertirsi in compagnia.

Prezzo

Il prezzo non dipende tanto dall’età del bambino, quanto dal titolo scelto. Tuttavia, è probabile che per un bambino di 6 anni sia sufficiente anche un semplice gioco meno costoso, mentre uno dotato di un’età più adolescenziale potrebbe preferirei delle meccaniche più complesse e che in genere ritroviamo in giochi già costosi. Inoltre, vi ricordiamo che in questo articolo troverete sempre i prezzi più aggiornati per ogni titolo, perciò, potrete anche tornare di tanto in tanto per approfittare di eventuali sconti e prezzi vantaggiosi.

Considerazioni conclusive

Siamo quindi giunti alla fine della nostra guida all’acquisto dei migliori giochi per bambini per PS4 e PS5. Come avrete sicuramente avuto modo di notare, abbiamo deciso di spaziare il più possibile tra tutti i tantissimi generi attualmente disponibili per l’acquisto, proponendo per ognuno sempre il prezzo più aggiornato. Vi ricordiamo però che non tutti disporranno degli stessi indicatori di età PEGI, perciò, prima di procedere con l’acquisto, vi invitiamo a controllare che questo (ben visibile sulla copertina o nelle informazioni generali) rispecchi effettivamente l’età del bambino. Per concludere, vi ripetiamo nuovamente che quelli sopra elencati non sono gli unici giochi per bambini per PS4 e che questi potranno comunque essere scelti personalmente anche sulla base dei consigli presenti alla fine di questo articolo dedicato.

