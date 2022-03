Classifica dei giochi più venduti al mondo (Switch e PlayStation)

Se dovessimo contare tutti i videogiochi sviluppati e commercializzarti, anche solo nell’ultimo anno in tutto il mondo, probabilmente servirebbero davvero molte mani. Ma perché farlo se possiamo comunque limitarci a selezionare i migliori, o meglio, quelli più venduti fino ad oggi. Anche per fare ciò però, avremmo potuto considerare qualsiasi tipologia di console, ma abbiamo deciso di prendere in esame soltanto le due più popolari (almeno per il momento). Per quanto riguarda casa Sony, ci soffermeremo sia sui titoli giocabili su PS4 che su PS5, mentre per Nintendo ci limiteremo ad affrontare il discorso Switch. Ma chiudiamo subito qui con l’introduzione perché la lista dei giochi più venduti al mondo sarà parecchio lunga.

Giochi più venduti al mondo: i videogame classici

Ci sembra giusto però fare una premessa importante. Pur essendo una lista aggiornata al 2022, non saranno presenti soltanto titoli rilasciati negli ultimi 12 mesi, poiché abbiamo deciso di affrontare il discorso sulla base delle console di riferimento, anziché degli anni di commercializzazione. Tutto ciò potrebbe quindi rappresentare un’ottima scusa per scoprire dei giochi davvero molto apprezzati in passato e che dovranno immediatamente essere recuperati in qualche modo. Detto questo, iniziamo subito con i giochi più venduti su Nintendo Switch.

Gli 11 Giochi più venduti per Nintendo Switch

La Switch è l’ultima console rivoluzionaria rilasciata da Nintendo (considerando anche le sue versioni Lite e OLED), e sin dal primo giorno di commercializzazione è riuscita effettivamente a catturare tutti gli appassionati di gaming. Le sue moltissime modalità di gioco hanno infatti aperto le porte a tantissime idee per videogiochi originali e che, ancora oggi, vengono giocati quotidianamente. Vediamo subito quali sono.

Leggende Pokémon: Arceus Tra i giochi più venduti Leggende Pokémon: Arceus è probabilmente quello più recente dell’intera lista, ma merita indubbiamente il posto assegnato. Sin dal primissimo gioco Pokémon per GameBoy abbiamo tutti sognato di entrare in un mondo completamente libero da barriere e ricco di mostriciattoli da catturare. Quest’ultima trasposizione di uno dei franchise videoludici più importanti al mondo ha gettato delle buone basi su una nuova modalità di gioco, la quale, seppur con diversi limiti e imperfezioni, ha subito convinto i giocatori di tutto il mondo. Leggende Pokémon: Arceus è disponibile a 49,99 euro su Amazon

Mario Kart 8 Deluxe Di Super Mario ne leggeremo parecchi in questa lista, ma abbiamo deciso di iniziare con il gioco forse più divertente, poiché molto dinamico e sicuramente votato al multiplayer. Mario Kart 8 Deluxe è l’ultimo capitolo della saga di gare fra kart più colorata e divertente al mondo. I personaggi più amati si cimenteranno per l’ennesima volta in tante piste complesse, sfruttando tutti i vari potenziamenti per arrivare primi ad ogni gara. Il gioco è presente su Amazon a 49,98 euro

Just Dance 2022 Come può, un titolo come Just Dance 2022, non essere presente nella lista dei giochi più venduti al mondo? Si tratta infatti della versione più aggiornata di una delle saghe videoludiche più divertenti in assoluto, soprattutto se giocata in modalità multiplayer. Il concetto al base di tutto è molto semplice: ripetere, danzando nella realtà, tutte le coreografie che appariranno sullo schermo, il tutto sulle note dei successi musicali dell’ultimo anno e non solo. Pronti a sfidare amici e parenti a colpi di danza? Questo gioco è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 35,49 euro

FIFA 22 Quando si parla di classifiche di videogiochi, deve sempre essere presente almeno un capitolo di FIFA. Per quanto infatti più volte abbiamo detto che la sua versione aggiornata al 2022 disponga di davvero parecchi bug e glitch, ancora oggi non riusciamo a trovare una valida alternativa. Ciò, unito al fatto che il calcio è lo sport più amato del nostro Paese (e non solo), rende comunque FIFA 22 uno dei giochi più venduti al mondo anche su Nintendo Switch. Il gioco è acquistabile su Amazon a 29,99 euro

Super Mario 3D World L’unico difetto che possiamo attribuire a Super Mario 3D World è la sua originale console di riferimento. Il suddetto titolo è stato infatti uno dei videogiochi presentati insieme alla console WiiU, la quale, come sicuramente saprete, non ha portato molta fortuna a Nintendo. Tuttavia, sembra aver gettato delle buone basi per ciò che sarebbe poi diventata la Switch, senza perdere l’occasione di riportare in auge anche giochi sviluppati in maniera eccelsa, come appunto Super Mario 3D World. Le meccaniche di gioco, il design, la colonna sonora e la modalità multiplayer sono solo alcuni dei punti a favore del suddetto videogioco che dovrete assolutamente recuperare il prima possibile. Questo gioco è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 46,92 euro

Luigi’s Mansion 3 Forse non parliamo proprio di Super Mario, ma consideriamo comunque Luigi’s Mansion 3 come se fosse parte della stessa famiglia. Anche perché, tralasciando il nome, il suo livello di divertimento è assolutamente alla pari di tutti gli titoli appartenenti alla stessa saga. In questo capitolo dovremo sostanzialmente vestire i panni di Luigi, alle prese con case stregate e fantasmi da catturare. Nota di merito soprattutto per la grafica eccelsa e la colonna sonora ben bilanciata. Disponibile su Amazon al prezzo di 45,00 euro

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Zelda è un altro dei personaggi più iconici di tutto il panorama Nintendo e con la sua ultima trasposizione in Breath of the Wild ha raggiunto dei livelli di gameplay assolutamente eccellenti. Il design della mappa è davvero incredibile e le meccaniche di gioco rendono la storia (anche sufficientemente lunga) molto impegnativa e appassionante. Potremmo sicuramente stare ore qui a parlare di quanto appagante sia vivere l’avventura di questo videogioco, ma ci limitiamo semplicemente a consigliarvi di recuperarlo all’istante. A nostro parere uno dei giochi più riusciti di tutto il catalogo Switch. Il titolo è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 57,9 euro

Lego Marvel Super Heroes Gli eroi della Marvel stanno vivendo un periodo di popolarità senza precedenti. Ciò è dovuto sicuramente all’incredibile progetto cinematografico dell’MCU, il quale ha sicuramente gettato delle ottime basi anche per il panorama videoludico. Tra le tante trasposizioni infatti, Lego Marvel Super Heroes è riuscita a spiccare per coinvolgimento e ottime modalità di gameplay. In più, il suo essere perfettamente giocabile a qualsiasi età non può che renderlo uno dei giochi più venduti al mondo su Nintendo Switch. Lego Marvel Super Heroes è acquistabile su Amazon a 31,19 euro

New Super Mario Bros. U Deluxe Passiamo ancora per l’ultima volta a parlare di Super Mario e, in particolare, di New Super Mario Bros. U Deluxe. Stavolta però, ci troviamo difronte alla versione più “classica" della saga, poiché riprende le solite meccaniche da platform 2D, senza però tralasciare il comparto grafico più moderno della Switch. In questo caso c’è davvero poco da dire: se vi piace lo stile Mario, allora questo è il titolo che fa per voi. New Super Mario Bros. U Deluxe è disponibile a 49,99 euro su Amazon

Minecraft Ecco un altro di quei titoli che non può mai mancare nelle classifiche di videogiochi. Nonostante Minecraft goda della sua più alta reputazione su PC, anche gli utenti Switch non si sono fatti scappare l’occasione di giocarlo personalmente. Le sue meccaniche sono rimaste sostanzialmente identiche negli anni, ma non per questo risultano essere meno divertenti e immersive. In più, anche il suo essere sostanzialmente infinito e perfetto per ogni fascia d’età, lo rendono uno dei giochi più venduti al mondo. Il gioco è acquistabile su Amazon a 19,99 euro

Switch Lego Harry Potter Collection Chiudiamo la sezione Switch con un altro capitolo della saga Lego, che stavolta ha deciso di abbracciare il magico mondo di Harry Potter. Certo, unire Lego e Harry Potter significa anche giocare davvero facile, ma se alla base di tutto non c’è un buon gameplay divertente e coinvolgente, la suddetta unione può anche non portare a nulla. Fortunatamente però, ciò non è accaduto e per questo motivo, la Switch ci regala l’ennesimo titolo da giocare assolutamente almeno una volta nella vita. Questo gioco è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 27,9 euro

Gli 11 Giochi più venduti per PlayStation

Cambiamo quindi console e trasferiamoci negli uffici Sony per andare ad elencare i giochi più venduti al mondo su PlayStation, sia PS4 che PS5.

Gran Turismo 7 Chi sceglie PlayStation lo fa sicuramente per avere un’esperienza di gioco diversa, forse più realistica e ovviamente più curata dal punto di vista dei dettagli grafici. E lo si capisce subito proprio dalla presenza di Gran Turismo 7 in questa lista, ovvero uno dei giochi di corse più amati di sempre, arrivato ora al settimo capito, ricco di auto diverse e dettagli grafici incredibilmente curati. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 59,49 euro

FIFA 22 Di FIFA 22 abbiamo già ampiamente parlato in uno dei paragrafi precedenti, anche se, in realtà, il suo successo maggiore è dato proprio dalle console PlayStation. La sua versione per PS4 e PS5 è indubbiamente resa più coinvolgente dal motore grafico delle suddette console, anche se bug e glitch continuano a palesarsi indisturbati. FIFA 22 è acquistabile su Amazon a 42,63 euro

Horizon: Forbidden West Horizon: Forbidden West è un altro dei titoli più recenti della lista, ma che non poteva assolutamente mancare. Il suo più grande punto di forza, anche migliorato rispetto al capitolo precedente, è sicuramente il suo comparto grafico, ampiamente favorito dalle performance di PS5. Ma non vanno assolutamente sottostimate anche: la storia coinvolgente e tutte le missioni secondarie da superare. Senza dubbio un prodotto di altissima qualità. Il titolo è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 59,99 euro

F1 2021 Ultimo gioco sportivo della lista che prende in esame un’altro mondo molto seguito anche Italia: la Formula 1. F1 2021 si presenta infatti come un videogioco che, nella sua semplicità, riesce effettivamente a coinvolgere tutti gli appassionati di corse. Probabilmente tutto ciò è favorito anche da un design realistico e un comparto sonoro azzeccato. F1 2021 è disponibile a 38,9 euro su Amazon

Grand Theft Auto: The Trilogy Pensavate davvero che Grand Theft Auto: The Trilogy non fosse presente in questa lista? Ovviamente c’è eccome. Nonostante GTA V sia ancora un titolo molto giocato, anche nella sua componente online, la trilogia “originale" rimane ancora oggi nei cuori di tantissimi gamer di tutto il mondo, il che lo ha reso uno dei giochi più venduti su PS4 e ora anche PS5. Il gioco è acquistabile su Amazon a 29,99 euro

Hogwarts Legacy Come è possibile che un gioco ancora non disponibile sia già presente in una lista dei giochi più venduti al mondo? Semplice, si tratta di una delle trasposizioni videoludiche più attese basate sul magico mondo di Harry Potter. I trailer e le immagini rilasciati fino ad oggi sembrano davvero descrivere un prodotto di alta qualità, ma solo dopo averlo provato potremo effettivamente esserne certi. Nel frattempo, i preordini sono già aperti. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 69,9 euro

Marvel’s Spider-Man Con il videogioco dedicato alla squadra degli Avengers, pare che Marvel non sia riuscita a fare centro, cosa che invece è accaduta con l’amatissimo Marvel’s Spider-Man. Sin dal primo giorno di uscita, le recensioni parlavano di un prodotto tecnicamente fantastico, dotato anche di grafica curata nei minimi dettagli e ottima storia. Sicuramente il modo migliore per vestire i panni di uno dei supereroi più amati di sempre. Il titolo è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 33,88 euro

Red Dead Redemption 2 Ancora oggi è considerato da molti il miglior gioco mai realizzato su PS4. Red Dead Redemption 2 è infatti riuscito a trovare un equilibrio perfetto tra storia, gameplay e comparto grafico, proponendo al mondo del gaming un’opera eccelsa e che tutti gli appassionati di videogiochi dovranno provare almeno una volta nella vita. Posto più che meritato nella lista dei giochi più venduti al mondo. Red Dead Redemption 2 è acquistabile su Amazon a 30,98 euro

The Crew 2 The Crew 2 è forse uno dei titoli meno conosciuti della lista e per questo motivo siamo molto felici di poterlo inserire. Non è facile infatti che una saga meno popolare riesca a spiccare in maniera così preponderante tra nomi di altissimo livello. Eppure, la vasta quantità di veicoli fra cui scegliere, un buon comparto grafico e una colonna sonora coinvolgente, lo hanno elevato fino a questo punto. Ora siamo solo in attesa dell’upgrade per PS5. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 14,99 euro

Resident Evil 7: Biohazard Nonostante Village abbia raggiunto un livello davvero ottimo, a prendere il penultimo posto della nostra lista è Resident Evil 7: Biohazard, probabilmente il miglior gioco dell’intero franchise su PS4. Il suo compito principale è sostanzialmente quello di lanciare il giocatore in un’atmosfera di terrore appagante, cosa che accade ad ogni passo. La storia è scritta in maniera davvero buona e grazie anche alla presenza della modalità VR, il tutto risulta essere ancora più spaventoso e coinvolgente. Resident Evil 7: Biohazard è acquistabile su Amazon a 19,9 euro

Assassin’s Creed The Ezio Collection Diciamo la verità, nonostante la saga di Assassin’s Creed sia sempre riuscita a soddisfare piacevolmente i giocatori di tutto il mondo, nessun assassino è mai riuscito ad eguagliare il livello di Ezio Auditore. Il suo viaggio da Firenze a Roma alla ricerca del Papa corrotto ha appassionato chiunque, “costringendo" Sony a riportarlo in auge nella sua collezione definitiva. B01LCF27VQ Il gioco è acquistabile su Amazon a 13,99 euro

Considerazioni conclusive

Siamo abbastanza certi che la maggior parte di voi abbiamo effettivamente già sentito parlare e persino giocato ai videogiochi presenti in questa lista. Tuttavia, qualora mancasse ancora qualche titolo alla vostra personale collezione, vi consigliamo immediatamente di recuperare, perché tutti riusciranno a coinvolgervi in mondi incredibili e in modi completamente diversi e unici.

