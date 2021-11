Watch Dogs Legion si abbassa di prezzo con il Black Friday

Watch Dogs Legion, uscito appena un anno fa e sviluppato da Ubisoft, è attualmente trovabile scontato su Amazon, in occasione del Black Friday.

Il titolo nella sua Limited Edition per PlayStation 4 è attualmente disponibile ad un prezzo folle di €22,98, contro il prezzo originale pari ad €69,99 (-67% di sconto).

Watch Dogs Legion, terzo capitolo della saga di Ubisoft, metterà il giocatore davanti ad un'innovazione di gioco mai vista prima d'ora. Questi potrà permettersi di reclutare all'interno del proprio team, qualsiasi personaggio in cui si imbatterà nella piovosa Londra.

Oltre alla campagna in single-player, sarà possibile cooperare con altri 4 giocatori per hackerare un sistema di sorveglianza ed infiltrarsi in un covo di nemici. A quel punto si potrà scatenare l'inferno a colpi di qualsiasi arma di possa passare per la testa!

L'ambientazione londinese pone un occhio di riguardo ad una visione piuttosto futuristica e quasi apocalittica, la quale non smette mai di destare curiosità e fascino.

Non è tutto! Se possiedi PlayStation 5, potrai comprare Watch Dogs Legion e, una volta scaricato, potrai aggiornarlo gratuitamente alla sua versione next-gen e, quindi, per PS5. Vi ricordiamo, inoltre, che la Limited Edition (che è quella scontata) include alcuni contenuti aggiuntivi.

Vi consigliamo di affrettarvi ad eseguire l'acquisto di Watch Dogs Legion, attualmente disponibile su Amazon scontato del -67%. Potrete farvi recapitare questo ottimo titolo open-world a soli €22,98. Per altre offerte simili, noi vi raccomandiamo di dare un occhio anche a tutti gli altri sconti promossi per via del Black Friday.