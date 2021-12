Xbox Game Pass: 4 nuovi giochi al D1 verranno svelati ai TGA 2021

Xbox Game Pass sarà protagonista a modo suo anche durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021 (TGA 2021).

Ad annunciarlo è l'account Twitter ufficiale del servizio, in cui viene mostrata una email confidenziale fittizia inviata da una certa Melissa…McGamePass! Nell'immagine possiamo notare una lista dei giochi PC in arrivo al Day One nei prossimi mesi e una seconda lista, censurata in modo sicuramente originale, che contiene i quattro titoli non annunciati che verranno presentati ai TGA 2021.

Sebbene l'email parli specificatamente di prodotti in arrivo al Day One su Game Pass per PC è molto probabile che si tratterà di titoli in previsti anche su console Xbox. Fare delle ipotesi, ad oggi, è praticamente impossibile dato che si tratterebbe di giochi non annunciati, di cui ancora non conosciamo nulla.

Conosciamo bene invece i prodotti presenti nell'elenco dei titoli già confermati per essere presenti al Day One su Xbox Game Pass:

Total War Warhammer III

Redfall

Stalker 2: Heart of Chernobyl

Atomic Heart

Slime Rancher 2

A Plague Tale: Requiem

Starfield

Pupperazzi

Space Warlod Organ Trading Simulator

Replaced

Somerville

Eiyuden Chronicle: Rising

Scorn

La cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021 si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre a partire dalle 2 ora italiana.

Nel corso dell'evento, in cui verrà annunciato il “Gioco dell'Anno 2021“, è prevista la presenza di diverse World Premiere che, stando alle promesse degli organizzatori, vedrà l'annuncio di molti titoli non ancora annunciati. Tra questi, si è parlato anche di Wolfenstein 3 e Prey 2 mentre, secondo le ultime voci, dovrebbe tornare a mostrarsi Senua's Saga Hellblade 2.