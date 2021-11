Animal Crossing: New Horizons, spunta un bug nel DLC: ecco come risolverlo

Ogni nuovo gioco oppure espansione – è inevitabile – porta con sé anche qualche bug, per fortuna nella maggior parte dei casi risolvibile. Il nuovo DLC Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons non ha fatto eccezioni. Come comunicato da Nintendo stessa in un post su Twitter, i giocatori potrebbero riscontrare dei problemi se svolgono determinate azioni. Nello specifico, il bug si verifica quando si fa visita al centro servizi e si parla con Tom Nook con l'intento di ristrutturare la casa di un residente, mentre il gate dell'aeroporto è aperto.

Come risolvere il bug

Consigliamo ai giocatori di non provare a ristrutturare la casa di un abitante dell'isola mentre il gate dell'aeroporto è aperto. Se il gate è chiuso, non dovrebbero verificarsi problemi nel gioco quando si ristrutturano le case dei residenti. Se riscontri questi problemi, interrompi la tua sessione e riavvia il gioco. I tuoi dati di salvataggio non verranno influenzati. Una patch per correggere questo problema sarà rilasciata questo mese.

Come consigliato da Nintendo, dunque, la soluzione più semplice per evitare il bug è di assicurarsi che il gate della nostra isola sia chiuso, prima di iniziare qualsiasi ristrutturazione. Per quanto riguarda, invece, le case del DLC Happy Home Paradise (e cioè quelle che si trovano nell'arcipelago) non sono affette dal problema e dunque possono essere ristrutturate senza alcun problema. Nel caso in cui abbiate avuto a che fare con il bug, niente paura: non influenzerà né i giocatori in visita, né i dati di salvataggio del gioco. Per risolverlo basterà interrompere la sessione e riavviare il gioco. Come spiegato anche dalla casa di Kyoto, entro novembre verrà rilasciata una patch che risolverà definitivamente il problema.

Il nuovo, grandissimo aggiornamento gratuito di Animal Crossing: New Horizons (leggi qui il nostro recap) ha fatto il proprio debutto proprio qualche giorno fa, insieme alla prima (e ultima) espansione a pagamento. Entrambi hanno introdotto tantissime nuove funzioni, attività e oggetti (più di 9.000), che sapranno sicuramente tenere impegnati i fan ancora per diverso tempo.