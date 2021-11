Apex Legends: presentato il nuovo Battle Pass per la Stagione 11

Escape è il nome della Stagione 11 di Apex Legends, in arrivo su tutte le piattaforme a partire da oggi, 2 novembre 2021. Ieri sera Respawn Entertainment ha anticipato i tempi, presentato i contenuti del nuovo Battle Pass con un breve video trailer.

Il pass costa circa 10 euro e permette di sbloccare – giocando e salendo di livello – una serie di elementi cosmetici esclusivi. Il filmato pubblicato su YouTube consiste in alcune sequenze e cinematiche di gioco, ideali per mostrare la resa in-game delle nuove skin per armi e personaggi. Tra le ricompense del nuovo pass troviamo una serie di skin di diversa rarità, le leggende coinvolte sono Mirage, Loba, Gibraltar, Wraith e Revenant.

Ricordiamo che – come al solito – il Battle Pass consente di sbloccare alcune ricompense anche ai giocatori che scelgono di non acquistarlo, mentre spendendo le canoniche 950 monete Apex, si ha accesso a tutti i premi livello dopo livello. Completanto tutti i livelli, si ricevono abbastanza monete per procedere all'acquisto del pass successivo, senza alcun costo aggiuntivo. Questa interessante caratteristica invoglia gli utenti a giocare di più ad Apex Legends, per sbloccare tutte le ricompense stagione dopo stagione.

La Stagione 11 di Apex Legends si chiama Escape, introduce una mappa tropicale e accoglie Ash, una nuova leggenda proveniente dalla lore di Titanfall 2.