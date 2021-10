Apex Legends senza Titan: Respawn ci spiega perché

Dopo il grande successo riscosso da Fortnite, anche Apex Legends è riuscito a ritagliarsi un posto speciale nel cuore degli appassionati di Battle Royale. E lo ha fatto con meccaniche di gioco peculiari e ben bilanciate, un variegato cast di personaggi in continua espansione, e una narrazione per nulla banale.

Il fascino dell'intera esperienza sparacchina creata da Respawn Entertainment per conto di Electronic Arts arriva pure dal condividere lo stesso universo con la saga FPS di Titanfall, dagli stessi autori. Proprio per questo, nel corso degli anni in molti tra i videogiocatori si sono chiesti perché sui campi di battaglia di Apex Lergensds non siano mai scesi anche i Titani, mech simbolo proprio di Titanfall.

In realtà, al netto della delusione di molti, lo stesso team di sviluppo ha ammesso di aver provato più volte ad introdurre i robottoni nel loro Battle Royale gratuito. In particolare, nel corso di un Q&A con la community, il director Steven Ferreira ha spiegato che l'assenza dei Titan è legata principalmente ad una mera questione di bilanciamento del gameplay:

Abbiamo provato più volte ad introdurre i Titan in Apex attraverso prototipi, tuttavia la loro inclusione comporta dei problemi di bilanciamento sui quali ancora si sta cercando una soluzione efficace. Non significa che non troveremo la soluzione, ma non credo che rendere le mappe di gioco ancora più grandi possa essere parte di tale soluzione.

Nel frattempo, Ash di Titanfall 2 si conferma come la nuova Leggenda di Apex Legends, di cui prendere il controllo con la Stagione Escape. Magari i giganteschi robot dello stesso franchise la seguiranno in futuro?