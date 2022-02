I migliori videogiochi open world per PS4 2022 (recensioni)

Chi ha giocato al primo episodio non potrà non apprezzare Red Dead Redemption 2. Un titolo incredibilmente lungo e divertente: non abbiamo altre parole per descriverlo. Per finirlo, infatti, occorreranno non meno di 50 ore! Il gioco è ricco di contenuti e non annoia praticamente mai, una vera pacchia per gli amanti del genere. Il protagonista è Arthur Morgan (nel primo episodio si trattava di John Marston, personaggio con cui comunque dovremo avere a che fare). L’ambientazione è il selvaggio west deel 1899, 12 anni prima del capitolo numero uno.

Red Dead Redemption 2 per Ps4 è acquistabile su Amazon a 29,99 euro