I migliori giochi VR per Android (con e senza controller)

Il mondo della realtà virtuale ha raggiunto quello degli smartphone ormai da parecchio, con particolare attenzione verso i dispositivi mobile basati sul sistema operativo Android. Sono tantissimi infatti i giochi VR Android attualmente disponibili su Google Play Store e, per questo motivo, abbiamo oggi deciso di stilare una lista dei migliori da installare subito. Alcuni di questi potranno essere giocati soltanto con l’utilizzo di un controller, mentre altri ne potranno farne a meno. Ma in tutti i casi, un visore compatibile risulterà assolutamente necessario. Perciò, perché non iniziare proprio da una breve guida sulla scelta del visore?

Guida alla scelta del visore

Cercando nei negozi online, vi sarà sicuramente capitato di scorgere decine e decine di visori compatibili con gli smartphone Android. Tuttavia, per cercare di ottenere il massimo dai titoli che vedremo tra qualche istante, consigliamo senza dubbio i tre principali: Google Cardboard, Google Daydream (produzione interrotta, ma ancora disponibile per l’acquisto online) e Samsung Gear VR, anche se quest’ultimo potrà essere utilizzato solo con gli smartphone Samsung.

Gli ultimi due dispositivi sopra elencati sono senz’altro quelli più tecnologicamente avanzati e anche dotati di un proprio controller. Perciò, nel caso in cui si volesse giocare ad uno dei titoli con controller necessario, la scelta sarà piuttosto scontata: per smartphone Samsung andrà bene uno qualunque dei due, per tutti gli altri invece il Google Daydream.

Qualora invece preferiate spendere di meno e sorvolare sulle possibilità parecchio limitate durante il gameplay, allora il Google Cardboard andrà più che bene. Inoltre, quest’ultimo sarà più indicato per giocare ai giochi VR Android senza controller.

I migliori giochi VR per Android 2022

Fatte le dovute premesse sulla scelta del visore più adatto, non ci resta che passare all’azione ed elencare i titoli di quelli che, secondo noi, rappresentano i migliori giochi VR Android. I giochi menzionati qui di seguito sono tutti reperibili direttamente su Google Play Store.

Hidden Temple VR Adventure Avete mai sognato di prendere il posto di Indiana Jones e andare alla scoperta dei tesori nascosti nella giungla? Beh, se la risposta è si, Hidden Temple VR Adventure potrebbe essere il gioco che fa per voi. Il suddetto titolo vi permetterà infatti di immergervi nella natura selvaggia e risolvere diversi enigmi per arrivare alla scoperta del tesoro che tutti stanno cercando.

VR Fantasy Se preferite invece sfidare e sconfiggere mostri che interromperanno il vostro viaggio, allora il consiglio ricade su VR Fantasy, il quale permetterà a chiunque di immergersi in un’avventura fantastica, caratterizzata da creature di ogni genere, e soprattutto da armi sempre più potenti che torneranno utili nel corso dell’intero cammino.

VR Noir Come non potevamo poi includere anche un’avventura più realistica e che permettesse al giocatore di vivere nei panni della migliore detective privata della città? VR Noir potrà essere giocato anche semplicemente utilizzando il Google Cardboard, ma non per questo risulterà meno divertente ed immersivo. Chiunque amerà scovare indizi partendo dal proprio ufficio, fino ad arrivare nei luoghi più oscuri del quartiere.

Gunjack 2: End of Shift Secondo capitolo di un gioco molto apprezzato all’utenza Android, Gunjack 2: End of Shift abbraccia il mondo della tecnologia VR senza rinunciare a una grafica ben sviluppata e ricca di ambientazioni colorate. Probabilmente il titolo perfetto per tutti gli amanti degli scontri interplanetari e dello spazio più sconfinato.

Mekorama VR Mekorama VR è un gioco che ha chiaramente preso ispirazione da alcuni titoli più famosi appartenenti allo stesso genere, ma non per questo andrebbe sottovalutato. La componente VR risulta infatti essere un fattore determinante e cui nessuno aveva pensato prima. L’obiettivo del giocatore sarà quello di trovare la strada giusta da percorrere, facendo però i conti con un design ricco di illusioni ottiche e sentieri errati.

Sisters Sister è invece un gioco dalle ambientazioni oscure e terrificanti, ed è con ogni probabilità il titolo VR Android horror meglio riuscito tra quelli disponibili su Google Play Store. Forse la storia non sarà poi così originale, ma le ambientazioni, unite all’immersività del visore di realtà virtuale, permetterà a chiunque di vivere un’avventura unica e spaventosa.

Proton Pulse Ricordate quel vecchio gioco in cui bisognava semplicemente colpire dei mattoncini con una piccola sfera in modo da rimuoverli e procedere con i livelli successivi? Ecco, adesso provate ad immaginarlo in 3D, con colori psichedelici, delle musiche coinvolgenti e, soprattutto, con tutti i vantaggi dati dalla realtà aumentata. Ora potete anche smettere di immaginare e correre a scaricare Proton Pulse da Google Play Store.

Virtual Virtual Reality Arriverà il giorno in cui ogni tipologia di lavoro e di attività verrà eseguita in maniera automatica dalle macchine? Ad oggi non possiamo davvero dirlo, ma con Virtual Virtual Reality possiamo forse farci un’idea di come potrebbe apparire all’occhio umano. Il gioco permetterà di vivere un’esperienza unica, vestendo i panni dell’unico “braccio di lavoro" umano in un mondo gestito interamente dai robot e dalle macchine. I suoi colori accesi e il design particolare, uniti alla realtà virtuale, renderanno il tutto ancora più coinvolgente.

I migliori giochi VR per Android senza controller

Passiamo adesso a un’altra lista, un po’ più breve, che comprende i giochi VR Android perfetti da giocare anche senza l’utilizzo di alcun controller. Qualora foste interessati soltanto a questi, potete quindi pensare di optare per un classico Google Cardboard.

Montagne russe VR Più che un gioco può essere vista come una categoria. Esistono infatti tantissimi titoli che simulano le montagne russe in VR sul Google Play Store e tutti dispaino di caratteristiche interessanti. Perché allora limitarsi a giocarne soltanto uno? Questa tipologia di gioco ha abbracciato per prima l’utilizzo dei visori e per questo motivo può essere considerata quella più ottimizzata. Alcuni dei titoli disponibili riprenderanno delle montagne russe reali, rendendo tutto più realistico e coinvolgente, mentre altri si limiteranno a mostrare delle strutture create digitalmente ma altrettanto divertenti da provare.

VR X-Racer VR X-Racer è un titolo molto semplice, ma altrettanto coinvolgente. Il giocatore non dovrà far altro che guidare una navicella spaziale tra decine di livelli diversi, utilizzando delle armi per sconfiggere tutti gli UFO che cercheranno di invadere la terra. Sicuramente non si tratta di un’idea molto originale, ma i colori utilizzati, il design particolare, gli effetti 3D e la quantità elevata di navicelle collezionabili vi faranno apprezzare ogni attimo di gameplay.

Smash Hit Siamo abbastanza certi che, con o senza visore di realtà virtuale, chiunque abbia provato almeno una volta a giocare a Smash Hit. Poco tempo fa rappresentava infatti un must have su tutti gli smartphone, e con l’introduzione della tecnologia VR il livello di coinvolgimento è riuscito a riportarlo in voga. Il concetto di gioco è piuttosto semplice: bisogna distruggere delle enormi lastre di vetro con delle pesanti sfere, prima che interrompano il viaggio del giocatore. Si tratta quindi di un “endless runner", che non smette mai di coinvolgere e divertire. Ovviamente, ribadiamo che potrà essere giocato sia con che senza l’utilizzo del visore di realtà virtuale.

Considerazioni conclusive

Siamo quindi arrivati alla conclusione di questa lunga lista di giochi VR per smartphone Android. Come avrete avuto modo di notare, le categorie di riferimento sono state davvero tantissime, perciò siamo certi che riuscirete a trovare almeno un titolo che vi terrà impegnati nei prossimi giorni. Prima di chiudere però, vogliamo soltanto ricordarvi di effettuare la scelta migliore per quanto riguarda l’acquisto del visore da utilizzare, non solo per quanto riguarda la qualità effettiva del dispositivo, ma anche e soprattutto delle lenti installate. Per essere quindi certi di non sbagliare, vi consigliamo sempre di puntare su uno dei tre visori presi in esame nei primi paragrafi di questa guida, poiché meglio assemblati e soprattutto maggiormente compatibili con tutti i giochi sopra elencati.

