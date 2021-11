Gran Turismo 7: nuovo "dietro le quinte" sull'editor delle auto

Altro “Behind the Scenes“, altra corsa per Gran Turismo 7, che si avvicina sempre di più all'anno di lancio. Ultimamente, Polyphony Digital tende a mostrare il suo racing game grazie a vari “dietro le quinte”.

Il primo si è focalizzato sull'attività di collezionismo delle automobili, mentre il secondo ha descritto le funzionalità audio e del DualSense. Con il nuovo filmato, invece, la software house di Gran Turismo 7 vuole porre l'accento sulla personalizzazione delle automobili.

Con questo nuovo filmato, che troverete linkato nell'articolo, abbiamo appreso ciò che il giocatore potrà fare con l'editor. Sarà possibile, infatti, scegliere tra diverse tipologie di vernice e tra differenti (e numerose) decalcomanie preimpostate.

Queste saranno anche ridimensionabili a seconda dei gusti dell'utente e, in seguito, applicabili sulle auto. Le decalcomanie sono disposte in categorie, come Logo Fantasy, Logo di Brand, Pattern e Forme.

La personalizzazione, secondo il director di Gran Turismo 7, ovvero Kazunori Yamauchi, è “il più potente mezzo di espressione della personalità dei giocatori”. Yamauchi ha specificato di essersi impegnato parecchio nei confronti dell'editing di questa settima iterazione.

Egli, infatti, si sarebbe posto l'obiettivo di rendere l'editor delle auto quanto più semplice possibile. Ciò, però, non significa che sarà necessariamente povero di contenuti di qualità, anzi, l'esatto contrario. Le vernici, numerose nella loro disponibilità di colori, verranno suddivise in molteplici categorie, come ad esempio la categoria “standard” e quella “tradizionale“, ma non solo.

L'uscita di Gran Turismo 7 non è esattamente dietro l'angolo, ma ci siamo quasi. Il simulatore di corse di Polyphony Digital, infatti, arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 (e quindi in cross-gen), a partire dal 4 marzo 2022. Se volete recuperare gli articoli di Gran Turismo 7 sul feedback aptico e sulla possibilità di collezionare le varie automobili, allora cliccate sui link appositi.