Halo Infinite: e se il multiplayer uscisse già questo lunedì?

Il day one di Halo Infinite è fissato al prossimo 8 dicembre 2021, ma alcuni rumor sostengono che la modalità multiplayer potrebbe essere disponibile già da lunedì 15 novembre.

Non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo, ma i rumor sull'anticipo del noto FPS sono incessanti. Il primo giorno della prossima settimana è speciale per Microsoft, si celebreranno i 20 anni di Xbox con un evento dedicato e il colosso americano potrebbe cogliere la palla in balzo e annunciare la disponibilità immediata del multiplayer di Halo Infinite.

Ricordiamo che le modalità multiplayer di Halo Infinite saranno completamente free-to-play e affiancheranno la campagna single player, che invece sarà a pagamento. Negli ultimi giorni si sta parlando della possibile presenza di più di una campagna single player, forse basate su due storyline differenti.

Non ci resta che attendere la fine del weekend per verificare le incessanti indiscrezioni delle ultime ore, l'Xbox Anniversary Celebration si svolgerà a partire dalle 19:00 di lunedì 15 novembre. Se il multiplayer di Halo dovesse essere anticipato, l'interessante capitolo andrebbe a mettere i bastoni tra le ruote al nuovo uscito Call of Duty Vanguard e a Battlefield 2042, che sarà disponibile ufficialmente a partire dal 19 novembre.