Halo Infinite: un intrigante video mostra il ciclo giorno/notte nel mondo di gioco

I fan di Master Chief si tengano pronti, perché l'attesissimo Halo Infinite è praticamente in dirittura d'arrivo.

Lo shooter sci-fi sviluppato dai ragazzi di 343 Industries sarà infatti disponibile a partire dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, naturalmente dal day one anche per tutti gli abbonati ai servizi Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.

E se è vero che i giocatori possono già testare con mano le modalità multiplayer grazie alla Beta dedicata, sono in tanti tra i content creator che stanno dedicando prima del debutto ufficiale diversi video all'epopea sparacchina di Microsoft.

Un esempio in tal senso è il video presente in testata di articolo, pubblicato su YouTube dall'utente conosciuto dalla community come Greenskull, e che si focalizza sul ciclo giorno/notte di Halo Infinite. Dall'alba a notte fonda, il filmato offre un time lapse della trasformazione delle atmosfere del mondo di gioco nel corso di una singola giornata in-game.

Il risultato è realmente spettacolare, e non fa che ingolosire quanti aspettano al varco la nuova iterazione di Halo, per altro decisamente migliorata rispetto alla prima presentazione – grazie al necessario rinvio della data di uscita sul mercato.

Augurandovi buona visione tra le lande poligonali confezionare da 343i, vi ricordiamo ancora una volta che Halo Infinite sbarcherà sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo mercoledì 8 dicembre 2021.