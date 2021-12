Halo The Endless: svelato il primo DLC di Halo Infinite?

Halo The Endless è il nuovo marchio depositato nei giorni scorsi da Microsoft, come scoperto dal profilo Twitter “Aggiornamenti Lumia“.

La registrazione sarebbe stata effettuata il 3 dicembre, con un aggiornamento il 7 dello stesso mese, proprio un giorno prima rispetto al debutto della campagna di Halo Infinite.

Non ci sono al momento dettagli ufficiali, anche perché la descrizione del marchio recita che verrà utilizzato per una varietà di beni e servizi di intrattenimento, tra cui giochi, film, programmi TV e radiofonici.

Una descrizione piuttosto generica, dunque, che non risulta utile all'indagine. Si può ragionare allora per ipotesi: non è da escludere che si tratti del nome del primo DLC di Halo Infinite.

Il gioco infatti è stato concepito come una sorta di piattaforma che verrà aggiornata nei prossimi anni all'interno di un piano che, nelle intenzioni di 343 Industries, andrà a ricoprire ben due lustri.

La stessa campagna single player, infatti, riceverà ulteriori DLC e aggiornamenti in futuro, per dare seguito alla storia introdotta con questo capitolo. No, in teoria non dovrebbe esserci quindi un Halo Infinite 2 fatto e finito. Almeno per il momento.

È chiaro tuttavia che siamo nel campo delle ipotesi. Halo The Endless potrebbe rappresentare una registrazione per qualsiasi cosa, legata magari anche alla serie TV che verrà mostrata questa notte in occasione dei Game Awards 2021.

E anche no, potrebbe pure essere qualcosa di completamente diverso. La saga di Halo del resto spazia per differenti forme d'espressione e scommettere su un immediato collegamento con Infinite è un po' prematuro.

Comunque, per adesso non rimane che godercelo questo Halo Infinite, disponibile da ieri per PC, Xbox One e Xbox Series X/S incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.