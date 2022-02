Altro gioco indie da non lasciarci sfuggire è Disco Elysium. In questo gioco vestiremo i panni di un detective ubriacone che deve risolvere un caso d’omicidio facendo leva su tutte le sue capacità (o almeno quelle che sono rimaste intatte). Ci ritroveremo così a girare per la città (in visuale isometrica), fare domande a sospetti e testimoni e cercare indizi cercando di non cadere vittima delle proprie dipendenze.

Su Amazon è disponibile per PS4 a 39,39 euro e per Nintendo Switch a 39,99 euro.

Per Xbox One invece il prezzo è 39,99 euro