Sonic: nuovo film, nuovo gioco e candele profumate

A breve sapremo tutto sull'arrivo di un nuovo film e di un nuovo gioco dedicati al celebre riccio blu di SEGA (gli annunci sono attesi ai The Game Awards 2021), nel frattempo accontentiamoci di una serie di candele profumate. È una delle iniziative messe in campo per festeggiare il trentesimo anniversario di Sonic.

Le candele da collezione che non avrete il coraggio di bruciare

Prodotte in collaborazione con Candier, sono realizzate al 100% con materiali naturali e oli essenziali, niente parabeni, nessuna sostanza potenzialmente nociva o dannosa per la salute. Garantite 60 ore di durata, ma con tutta probabilità in pochi sceglieranno di accenderle: si tratta di pezzi da collezione più che da consumare, accompagnati da una serie di adesivi a tema. Al momento si trovano in pre-ordine, con le consegne previste a partire da metà dicembre. Acquistandole subito e incrociando le dita si può sperare di farle trovare a qualcuno sotto l'albero.

Quanto costano? Non si tratta certo delle candele più economiche sul mercato: sono proposte al prezzo di 24,52 euro sullo store ufficiale SEGA, con la possibilità di scegliere le varianti dedicate ai personaggi di Sonic, Tails e Amy (la spesa non cambia). Una parte del ricavato sarà destinata all'organizzazione Friendship Bridge che si occupa di dar supporto alle donne nei paesi del mondo in cui ancora viene loro negata la parità di diritti e opportunità.

La mascotte di SEGA ha fatto il suo debutto nell'ormai lontano 1991 sull'indimenticabile console Mega Drive a 16 bit, lanciando un guanto di sfida al rivale Super Mario e offrendo un'interpretazione differente del genere platform, caratterizzata da ritmi più veloci rispetto alla formula proposta dalla concorrenza. Il successo è stato immediato e nel corso di un decennio parecchi titoli sono stati pubblicati su diverse piattaforme (anche Nintendo), non sempre però mantenendo alto il livello del gameplay.