Migliori videogiochi per bambini (6, 7, 8 e 10 anni in su)

Il mondo dei videogiochi è ormai diventato talmente vasto e ricco di contenuti per adulti che quasi ci si dimentica dei bambini. Molti titoli infatti, per quanto possano comunque essere giocati anche ad un’età più avanzata, sono pensati e sviluppati per poter intrattenere i bimbi più piccoli nella maniera più divertente possibile. Scegliere quelli più adeguati all’età del minore però, potrebbe non essere una cosa poi così tanto scontata. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere una lista dei migliori videogiochi per bambini dai 6 anni in su.

Nella prima parte concentreremo l’attenzione più che altro sui titoli e senza considerare più di tanto le console di riferimento, mentre nella seconda focalizzeremo l’attenzione su tutti quelli disponibili su PC, dispositivo che, per un motivo o un altro, sarà sicuramente presente in casa. Detto questo però, partiamo immediatamente con la lista dei videogame per bambini da acquistare in questo momento.

I migliori videogiochi per bambini

Proprio come precedentemente anticipato, alcuni dei videogiochi per bambini che seguiranno saranno esclusivi per determinate console da gaming, perciò, prima di procedere con l’eventuale acquisto, assicuratevi sempre di disporre di tutti i dispositivi necessari per eseguirli.

Mario Kart 8 Deluxe Partiamo subito con un grande classico esclusivamente disponibile su Nintendo Switch. Super Mario è da sempre considerato come il personaggio dei videogiochi per bambini più iconico e riconoscibile e ciò risulta essere vero per qualunque generazione di giocatori. La Nintendo non si fa quindi scappare l’occasione di rinnovare annualmente la sua reputazione, così da farlo risultare sempre molto attuale e aggiornato. In particolare, nella versione Kart 8 Deluxe, tutti i bambini potranno divertirsi a gareggiare su piste e macchinine colorate, sia in single mode che in multiplayer, con un massimo di 8 giocatori in contemporanea. Se state quindi cercando il primo gioco da acquistare per un bambino, questo è quello che fa al caso vostro. Il gioco è presente su Amazon a 49,98 euro

Ratchet & Clank: Rift Apart Spostiamoci ora su PlayStation e, in particolare, sull’ultima generazione attualmente disponibile. Ratchet & Clank: Rift Apart è stato infatti uno dei primi giochi esclusivi su PS5, nonché una nuova versione di un altro personaggio molto amato da tantissime generazioni di gamer. Si tratta di un videogiochi per bambini di avventura che vedrà ancora una volta protagonisti tutti i personaggi più classici, con l’aggiunta di nuove personalità e super cattivi da combattere. Purtroppo potrà però essere giocato soltanto un modalità singola. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 49,99 euro

Minecraft Dungeons Con la saga di Minecraft si va sempre sul sicuro, ma per questa lista abbiamo deciso di puntare su un qualcosa di leggermente particolare e che potrebbe, per certi versi, appassionare di più rispetto alla versione più classica. Minecraft Dungeons infatti, disponibile per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4, punta molto di più sul gioco di squadra che sulle abilità dei singoli giocatori. Si tratta infatti di un gioco di avventura, in cui il multiplayer risulterà quasi obbligatorio per divertirsi ulteriormente. Specifichiamo che mancherà tutta la parte più creativa della saga originale, ma non per questo andrà sottovalutato. Sicuramente un ottimo modo per consentire ai bambini di divertirsi in compagnia (fino ad un massimo di 4 giocatori in contemporanea). È possibile acquistare Minecraft Dungeons su Amazon al costo di 39,99 euro

Fifa 2022 Come potevamo non pensare anche ai bambini appassionati di sport e, in particolare, del calcio? Fifa 2022, per quanto non risulti essere comunque un titolo perfetto, è indubbiamente la miglior versione videoludica dello sport più amato nel nostro Paese. I bambini più piccoli non noteranno sicuramente le imperfezioni grafiche presenti e riusciranno senza dubbio a diversi sia in solitaria che in compagnia con i propri giocatori preferiti. Inoltre, è anche uno dei giochi compatibili con il maggior numero di console ora in circolazione: PC, PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e persino Google Stadia. Il titolo è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 39,99 euro

Crash Bandicoot Torniamo ancora una volta sui titoli classici per parlarvi del personaggio protagonista della saga di Crash Bandicoot. Sin dalla prima generazione di PlayStation infatti, tantissimi bambini sono rimasti incollati allo schermo per guidare i personaggi del gioco in una foresta ricca di misteri e trappole pericolose. In particolare, nella quarta versione, “it’s about time", si potrà giocare in compagnia fino ad un massimo di 4 giocatori su PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Tuttavia, qualunque titolo della saga andrà bene per i bambini di tutte le età. Crash Bandicoot è acquistabile su Amazon a 29,99 euro

Spyro: Reignited Trilogy Sarà la componente nostalgica che ci guida, ma non riusciamo davvero a staccarci dai personaggi che più abbiamo amato da piccoli. Sarebbe quindi fantastico vedere come anche le nuove generazioni possano approcciarsi ai titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi per bambini, se pur in una veste completamente nuova e aggiornata. Questo è proprio il concetto che sta alla base di “Spyro: Reignited Trilogy", la prima trilogia del draghetto viola rivisitata in chiave moderna e resa disponibile su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Spyro: Reignited Trilogy può essere acquistato su Amazon a 29,9 euro

Pokemon: Let’S Go, Pikachu! C’è chi considera il mondo Pokemon come un investimento che potrebbe fruttare parecchio denaro e chi invece lo vede come un gioco immortale. Ancora oggi infatti, la casa sviluppatrice si preoccupa di annunciare le nuove generazioni, anche se le migliori, con ogni probabilità, rimangono quelle dei primi anni. Ma anche Nintendo lo sa benissimo e per questo motivo, non poteva lasciarsi scappare l’opportunità di presentare una sorta di remake rivisitato per la Switch dei primi titoli della saga. “Pokemon: Let’S Go, Pikachu!" consentirà ai bambini di procedere nell’avventura accompagnati dal Pokemon più iconico e amato di tutti: Pikachu. In più, aggiungendo anche il controller a forma di sfera Poké, catturare i mostriciattoli e sfidare gli altri allenatori sarà ancora più divertente. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 55,86 euro

Splatoon 2 La categoria sparatutto non è mai stata molto consigliata per i bimbi più piccoli, ma con Splatoon 2 le cose si fanno profondamente diverse. Sicuramente nessun genitore darebbe mai una pistola giocattolo realistica al proprio bambino, ma forse con una pistola ad acqua potrebbe anche chiudere un occhio. Ecco, questo è il discorso che sta alla base di Splatoon 2, un gioco molto dinamico e che consentirà ad 8 bambini di divertirsi contemporaneamente a sfidarsi e colpirsi con la vernice colorata. Il titolo sarà però esclusivamente disponibile su Nintendo Switch. Splatoon 2 è acquistabile su Amazon a 49,98 euro

Nintendo Labo Se dovessimo incoronare il titolo più educativo dell’intera lista, allora il vincitore sarebbe senza ombra di dubbio Nintendo Labo. Si tratta infatti di un progetto molto particolare e che vede come soggetto principale un kit di cartone che potrà essere assemblato per costruire tantissimi “controller" diversi, come ad esempio una pianola, una pista, uno sterzo e molto altro ancora. Tali costruzione potranno poi essere utilizzate per giocare alla versione digitale del titolo, disponibile però in esclusiva per Nintendo Switch. Perfetto quindi per tutti i bambini più creativi e che preferiscono anche una componente reale oltre a quella videoludica. Disponibile su Amazon al prezzo di 37,9 euro

Lego Marvel Avengers Quali sono le due cose più amate dai bambini? Ovviamente le costruzioni e i super eroi. E cosa accade quando l’azienda di costruzioni più famosa al mondo si mette a sviluppare un videogioco con una delle compagnie di fumetti più importanti? Nasce Lego Marvel Avengers, versione più colorata e dedicata ai bambini dei super eroi più amati del cinema. Il titolo includerà tutti i personaggi più iconici, come Hulk, Captain America e Iron Man, e potrà essere giocato su PS3, Xbox 360, PC, Nintendo 3DS, PS Vita, WiiU, PS4 e Xbox One. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 17,9 euro

Scribblenauts Showdown Pronunciare il nome di Scribblenauts Showdown è probabilmente più difficile che giocarci. Si tratta infatti di un titolo caratterizzato da una serie di mini giochi diversi, in cui bisognerà sostanzialmente uscire da situazioni inusuali disegnando e risolvendo i vari enigmi che si presenteranno. Ciò che lo renderà adatto ai più piccoli sarà sicuramente il suo livello di difficoltà sufficientemente basso e un design molto vicino a quello dei cartoni animati. Potrà essere giocato su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il titolo è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 13,99 euro

Rayman Legends Forse non riesce a raggiungere il livello di popolarità di Super Mario, ma anche Rayman ha accompagnato milioni di bambini durante tutta la fase della crescita. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta del personaggio protagonista di tantissime avventure (sia in 3D che in 2D) che da molto tempo si ritrova ad affrontare centinaia di livelli diversi su tantissime console diverse (e anche su smartphone). Una delle sue ultime reincarnazione in “Legends" potrà invece essere giocata fino ad un massimo di 4 giocatori in contemporanea su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Il gioco è presente su Amazon a 12,9 euro

Just Dance 2022 La saga di Just Dance ha il vantaggio di spronare i bambini a muoversi, ballando sulle note dei successi musicali del momento. La versione 2022 infatti, include tutte le canzoni più amate del 2021, con la possibilità di effettuare il download delle coreografie dei brani in uscita nel 2022. Tutti passi verranno illustrati sullo schermo e il compito del giocatore sarà quello di replicarli alla perfezione. Potrà essere giocato anche in solitaria, ma il divertimento si farà più intenso quando si deciderà di sfidare gli amici fino ad un massimo di 4 giocatori in contemporanea. Il titolo dispone di tantissime versioni compatibili con la maggior parte delle console casalinghe, ma l’ultima potrà essere giocata in esclusiva per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Questo gioco è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 35,69 euro

I videogiochi per bambini su PC

I bambini più piccoli potrebbero però non disporre di console da gaming necessarie per giocare ad alcuni dei titoli visti in alto, tuttavia, è molto probabile che in casa si disponga di un computer, fisso o portatile. Proprio per questo motivo, concentreremo adesso l’attenzione sui migliori videogiochi per bambini per PC. Tuttavia, ci teniamo a precisare che per PC si intendono solo i computer dotati di sistema operativo Windows, in quanto macOS non disporrà di versioni compatibili dei titoli al di fuori di quelle presenti sull’App Store.

Prima di vedere nuovi giochi però, ribadiamo nuovamente alcuni dei titoli già visti in alto e che potranno, appunto, essere giocati anche su computer:

Lego Marvel Avengers

Spyro: Reignited Trilogy

Fifa 2022

Minecraft Dungeons.

In aggiunta a quelli visti in alto, non possiamo non includere anche la versione classica di Minecraft, la quale spingerà i più piccoli a costruire tantissimi accessori diversi, utilizzando i materiali che si raccoglieranno durante l’avventura.

Per tutti gli amanti della cucina invece, citiamo anche Overcooked 2, all’interno del quale bisognerà guidare i cuochi nella preparazione di tante pietanze diverse. Ovviamente potrà essere giocato anche in solitaria, ma le sfide si faranno sempre più entusiasmanti in compagnia fino ad un massimo di 4 giocatori in contemporanea.

Tutta la saga dei Lego può inoltre contare su tantissimi giochi diversi compatibili con PC, alcuni dedicati esclusivamente alla costruzione, altri invece, perlopiù in collaborazione con altre aziende, incentrati sulla componente avventuristica. Quel che è certo è che tutti saranno divertentissimi da giocare e perfetti per ogni bambino.

I film di Star Wars hanno invogliato tantissimi bambini ad esplorare l’universo alla guida di navicelle pronte a difendersi dagli attacchi dei nemici. Uno dei giochi che più si rifà a questo concetto è Starlink: Battle for Atlas, in cui bisognerà guidare una squadra di piloti e liberare il sistema solare Atlas.

Per chiudere infine, ricordiamo anche tutte le altre versioni della saga di Fifa o dei titoli sportivi più amati (anche tennis ad esempio), i quali disporranno sicuramente di una versione per PC pronta da giocare.

Considerazioni conclusive

Eccoci quindi arrivati alla fine di questa guida. Come sicuramente avrete avuto modo di notare, le categorie di videogiochi per bambini sono davvero tantissime e tutte riusciranno a divertire i più piccoli in modi diversi. I giochi sopra elencati disporranno anche un’età consigliata, ben visibile nella copertina, perciò, qualora vogliate essere ancora più certi sulla scelta da fare, vi consigliamo di tenere in considerazione tale indicazione.

Inoltre, prima di chiudere, ci teniamo a ricordare che alcuni dei giochi visti in alto disporranno anche di una versione mobile per smartphone e tablet, mentre altri potranno essere giocati esclusivamente sui suddetti dispositivi portatili. In ogni caso, prima di eventualmente concedere ai bambini di giocarci, consigliamo di essere certi che non dispongano di acquisti in-app, o che in ogni caso risultino essere disattivati dalle impostazioni.

Tra quelli più amati riportiamo: Super Mario Run, Rayman, Minecraft Pocket Edition, Fruit Ninja, Temple Run e anche tutti quelli arcade basati sull’idea di Candy Crush e simili.

