Forza Horizon 5 disponibile da oggi su Xbox Game Pass

Forza Horizon 5 è arrivato, dopo la fase early access il gioco è finalmente disponibile per tutti su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Il nuovo titolo di corse è già presente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, tutti gli utenti abbonati possono accedere al gioco completo senza alcun costo aggiuntivo.

Il racing game di Microsoft sta registrando un successo incredibile, ancor prima di uscire ufficialmente ha raggiunto e superato quota 1 milione di giocatori. Gli incredibili risultati raccolti sono figli dell'ottimo lavoro svolto da Playgroud Games, che ha portato a termine un titolo dal gameplay dinamico e divertente, proponendo una grafica spacca mascella ai limiti del fotorealismo.

La disponibilità di Forza Horizon 5 su Game Pass fin dal day one consente a moltissimi giocatori di avvicinarsi al franchise, questa operazione potrebbe tradursi in un consistente incremento di utenti per l'apprezzatto gioco di corse. Da oggi, 9 novembre, avranno accesso ai server di gioco anche gli acquirenti della versione Standard su PC e Xbox.

Il nuovo Forza Horizon ha scalato la classifica globale di Steam, guadagnando la prima posizione davanti a Age of Empires e Elden Ring. Il gioco ha raccolto pareri positivi anche da parte della sampa specializzata, laureandosi come titolo dalla media voti più alta del 2021.