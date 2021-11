Forza Horizon 5 festeggia 20 anni di Xbox con la Porsche Anniversary: come sbloccarla gratis

Sono giorni davvero di fuoco per Microsoft. Il colosso di Redmond festeggia infatti i primi 20 anni del marchio Xbox, e contemporaneamente il grande interesse della community videoludica per le sue ultime produzioni, vale a dire Halo Infinite e Forza Horizon 5.

Mentre la Beta multiplayer del nuovo Halo fa già registrare numeri da capogiro, il quinto capitolo di Forza Horizon è sempre più apprezzato da critica e pubblico, e si è imposto di fatto come il racing game a mondo aperto definitivo.

Sulla scia delle celebrazioni, la compagnia americana ha poi deciso di riservare un regalo a tutti i giocatori di Forza Horizon 5 proprio in occasione del 20esimo anniversario di un franchise che, con PlayStation e Nintendo, è praticamente sinonimo di videogioco. Si tratta naturalmente di una vettura esclusiva, che ora scopriremo insieme come sbloccare immediatamente e in via del tutto gratuita.

Forza Horizon 5: come ottenere le Porsche Anniversary

Dalla giornata di oggi, 16 novembre, tutti coloro che effettueranno in login a Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 o Forza Motorsport 7 riceveranno infatti gratis la Porsche 918 Spyder 2014 in edizione speciale limitata.

Il bolide presenta una livrea esclusiva mai vista prima nella serie Forza, e può essere sbloccato molto facilmente. Non è al momento chiaro per quanto tempo sarà disponibile, dunque il nostro consiglio è quello di andare a riscattare immediatamente l'automobile nel centro messaggi del gioco, così da evitare di lasciarsela scappare.

Per farlo, non dobbiamo fare altro che entrare in partita, recarci per l'appunto nel centro messaggi, e sbloccare la Porsche Anniversary con il codice che troveremo.

Niente di più semplice, per quello che è un regalo davvero apprezzabile per quanti amano collezionare veicoli in Forza Horizon 5.

Intanto vi ricordiamo che il gioco di guida sviluppato da Playground Games è già disponibile per l'acquisto su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Sulle nostre pagine potete anche trovare un video che mette a confronto le edizioni console del titolo.