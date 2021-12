Siamo tornati con la consueta rubrica che vi aiuta a cercare fra i migliori titoli indie in uscita questa settimana, quello che più fa al caso vostro! In questa fredda settimana di dicembre, non mancheranno uscite degne di nota, tra cui Wytchwood e Heavenly Bodies, già citati tra i giochi in uscita su PS4.

Godetevi la lista dei migliori titoli indie in uscita tra il 06 e il 12 dicembre 2021 (se vi siete persi l'ultimo appuntamento, cliccate qui).

Thunder Tier One

In uscita domani, 07 dicembre 2021, Thunder Tier One è un realistico sparatutto con visuale top-down. Il giocatore si unirà ad una squadra speciale d'elite, con cui proverà a fermare una pericolosa organizzazione terroristica che sta seminando il caos in Europa, nel stato immaginario della Salobia.

Thunder Tier One, sviluppato dalla software house indipendente KRAFTON, uscirà su Steam a partire da domani 7 dicembre 2021. Il suo download sarà effettuabile su Steam ad un costo di €19,99.

Love 3

Love 3 è un complesso titolo platform sviluppato dal developer Fred Wood. In questo gioco di precisione, l'utente vestirà i panni di cinqueOtto, un superstite solitario in cerca di compagnia in un mondo meccanico e post-apocalittico.

Affronta ostacoli, scopri segreti e cerca la speranza in un mondo che sembra esserne privo, facendoti strada tra mille ostacoli. Love 3 diverrà disponibile su Steam a partire da domani 07 dicembre 2021 su Steam e Nintendo Switch.

Heavenly Bodies

Heavenly Bodies è sicuramente uno dei migliori titoli indie in uscita questa settimana, nonché uno dei più particolari. In questa strana avventura sci-fi, il giocatore prenderà il controllo delle mani e delle braccia di un cosmonauta degli anni Settanta.

Fatti strada spingendo, tirando e torcendo una serie di scenari stellari con fisica simulata sempre più precari, dove in assenza di gravità nulla è fermo, nulla è sicuro e nulla è semplice. In uscita domani, 07 dicembre 2021, Heavenly Bodies di 2pt Interactive è scaricabile su Steam, così come su su PlayStation 5 e PlayStation 4.

White Shadows

In una spietata e affascinante realtà distopica, la giovane avventuriera Ravengirl intraprenderà un pericoloso viaggio alla ricerca del suo destino, esplorando le altitudini più luminose e immergendosi nelle oscure profondità di una città in cui la speranza è appesa a un filo.

Queste sono le premesse di White Shadows, sviluppato da Monokel e in arrivo il giorno 07 dicembre 2021 su Steam.

The City Must Grow

In questo rilassante gestionale, il giocatore si ritroverà a fondare e a dover amministrare una nuova città. Per mantenerne l'ordine, la città necessiterà di una continua evoluzione e di repentini cambiamenti.

Questo gestionale a turni, ovvero The City Must Grow, è stato sviluppato da Tunaic Games e verrà reso disponibile a partire dal giorno 08 dicembre 2021 su Steam.

Wytchwood

Per il 09 dicembre 2021, invece, è prevista l'uscita di Wytchwood, sia su Steam che su PlayStation 4. In questa coloratissima avventura fantasy ambientata in un mondo risalente all'epoca gotica, un ruolo centrale sarà ricoperto dal crafting.

Non perdetevi Wytchwood, in cui il giocatore prenderà le redini di una vecchia strega dei boschi, tramite cui potrai esplorare le varie ambientazioni offerte dall'opera di Alientrap, così da recuperare vari ingredienti per le pozioni.

Inglorious Aztecs

Inglorious Aztecs è un platform da giocare online fino a 4 giocatori. Il titolo di Mats E. è incentrato su una moltitudine di partite frenetiche, con una gran bella dose di divertimento!

Scava il terreno con il piccone, blocca i proiettili in arrivo con il posizionamento di alcuni blocchi e cerca di uccidere i tuoi nemici sfruttando la tua creatività! Inglorious Aztecs è in arrivo il 10 dicembre 2021 su Steam.