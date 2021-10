PC gaming da 600 euro assemblato: le migliori configurazioni

Tra i componenti indispensabili per l'assemblaggio di un pc da gaming, vi è sicuramente il processore. In questo caso, prendiamo come riferimento un Intel Core i5-9400F. Questo componente è caratterizzato da una velocità di clock di base di 2.9 GHz, una socket CPU del tipo LGA 1151, e una smart cache secondaria da 9 MB. Ideato per il funzionamento in Windows, il processore in oggetto è in realtà composto da sei processori, permettendo agevolmente operazioni di multitasking.

In aggiunta, con la tecnologia Intel Turbo Boost, il clock del processore può essere accelerato fino ad una frequenza massima di 4.1 GHz, garantendo prestazioni ottimali in caso di carico elevato. Per concludere le caratteristiche tecniche, il processore necessita di un wattaggio di 65 Watt, mentre gli slot di memoria supportati sono rappresentati da due canali DDR4-2666.

Il prezzo di partenza del processore è di 164,00 euro