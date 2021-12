Top 10: i migliori giochi PS4 del 2021

Stilare una classifica dei migliori giochi PS4 del 2021 non è stato un compito semplice.

Siamo di fronte ad una console che sta attraversando il suo canonico ciclo finale, anche se la condivisione di alcune esclusive con l'introvabile PlayStation 5 ne sta allungando la vita.

E proprio il fatto che la console next-gen sia ancora difficile da trovare renderà molti di voi curiosi di sapere cosa c'è di buono ancora da giocare sulla “vecchia” PlayStation 4. La risposta in fondo la conoscete già: per fortuna tanto.

I migliori giochi PS4 del 2021: la top ten

10. NieR Replicant

NieR Replicant è la versione aggiornata dell'omonimo GdR uscito inizialmente soltanto in Giappone per PlayStation 3. È il prequel dell'amatissimo NieR Automata, che è tornato in versione rimasterizzata con grafica e gameplay migliorati, oltre ovviamente tutti i contenuti originali. Il protagonista è un giovane che vive in un villaggio remoto che, per salvare sua sorella Yonah, malata di Necrografia, intraprende un viaggio con Grimoire Weiss, uno strano tomo parlante, per andare alla ricerca dei “Versi Sigillati”.

9. Marvel's Guardians of The Galaxy

Marvel's Guardians of The Galaxy è il tie-in dell'omonimo fumetto. Interpretando i panni di Star-Lord, ci immergiamo in una spettacolare avventura che ci porterà in viaggio per tutta la galassia. Il gioco ha lo stile leggero e scanzonato delle pellicole cinematografiche e riesce a conquistare per un gameplay semplice e lineare, ma anche molto divertente.

8. Life is Strange True Colors

Terzo capitolo della saga ideata da Dontnod, Life is Strage True Colors è sviluppato da Deck Nine e ci mette nei panni di Alex Chen, dotata del potere dell'empatia. Dopo la morte di suo fratello per un incidente, Alex decide di utilizzare le sue capacità per scoprire la verità, che le permettono di assorbire e manipolare le emozioni degli altri. Un'avventura narrativa con una storia toccante e tematiche contemporanee, da vivere tutta d'un fiato.

7. Resident Evil Village

La nota saga horror di Capcom prosegue con successo con Resident Evil Village. L'ottavo capitolo della serie prosegue l'inedito filone in prima persona introdotto con Resident Evil 7. Ambientato alcuni anni dopo gli eventi visti nel predecessore, torniamo nei panni di Ethan Winters, che mentre cerca di ricostruire la propria vita con la moglie Mia, viene investito nuovamente da una tragedia che lo costringerà a rivivere gli orrori del passato.

6. Lost Judgment

Il secondo capitolo della saga spin-off di Yakuza ci riporta nei panni dell'ex avvocato, ora detective di strada, Takayuki Yagami. In compagnia del partner, l'ex Yakuza Masaharu Kaito, è chiamato a indagare su un crimine apparentemente irrisolvibile, con il principale sospettato che ha un alibi di ferro. Mantenendo lo stile del suo predecessore, con un gameplay che mischia combattimenti e azione investigativa, Lost Judgment è una storia che vale la pena vivere.

5. Kena Bridge of Spirits

Sebbene sia stato uno dei primi titoli presentati per PlayStation 5, Kena Bridge of Spirits ha fatto parte anche del catalogo 2021 di PS4. Con qualche lieve differenza tecnica, rimane un'avventura deliziosa e gradevole anche sulla vecchia console. Forte di una storia commovente, un'ambientazione da fiaba e un gameplay che mischia sapientemente vecchi e nuovi elementi, Kena è stata una delle più belle sorprese dell'autunno che merita la vostra considerazione.

4. Hitman 3

Il terzo capitolo del nuovo corso di Hitman è un trionfo su tutta la linea. Prendendo il meglio dei suoi predecessori, propone un'avventura sandbox ricca di missioni entusiasmanti da poter concludere nel modo e nella maniera che si preferisce. Una grande conclusione della nuova trilogia che pone Hitman 3 tra i migliori esponenti del genere Stealth degli ultimi anni.

3. Tales of Arise

C'erano grande aspettative per il nuovo episodio della saga di Tales Of e possiamo dire che non sono state deluse. Bandai Namco aveva promesso il più grande capitolo nella storia della serie e così è stato: ad un gameplay profondo e divertente, si unisce un comparto tecnico dallo stile ineccepibile e una trama in grado di catturarvi fino alla fine. Un gioco imperdibile per ogni amante degli JPRG.

2. Hades

Non è propriamente un gioco nuovo, ma è impossibile non citarlo. Hades, vincitore di numerosi premi come GOTY nel 2020, è sbarcato adesso anche su PlayStation con il suo carico fatto di gameplay assuefacente, stile grafico inimitabile e ore e ore di divertimento. Un rogue-lite vecchio stile, sapientemente costruito, che non vi farà staccare dalla console tanto facilmente.

1. It Takes Two

È il gioco dell'anno 2021 e con ampio merito. Il gioco cooperativo di Hazelight Studios è un esercizio di stile e di level design da cui prendere spunto. Un'avventura per due giocatori che permette di spaziare tra generi diversi, vivere in prima persona una storia commovente e tornare a divertirsi in compagnia, come si faceva una volta, per un titolo che potrebbe avvicinare alle console anche i meno appassionati. Un prodotto semplicemente imperdibile.

Prima di salutarci vogliamo elencare anche alcuni titoli di valore esclusi dalla top 10 ma che dovreste prendere in considerazione:

Call of Duty Vanguard

Battlefield 2042

FIFA 22

Alan Wake Remastered

The Dark Pictures Anthology House of Ashes

NBA 2K22

Far Cry 6

Riders Republic

Diablo 2 Resurrected

The Forgotten City

Mass Effect Legendary Edition

Disco Elysium: The Final Cut

Scarlet Nexus

Lost in Random

Back 4 Blood

È stato un anno di grandi titoli anche su PlayStation 4 e il 2022 per la “vecchia” console di casa Sony sarà ancora interessante grazie al trittico di esclusive condivise con l'erede di PlayStation 5: Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. Non male come canto del cigno!