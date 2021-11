PC gaming da 1000 euro assemblato: le migliori configurazioni

Un pc gaming 1000 euro rappresenta una scelta più che sensata per tutti quegli utenti che hanno bisogno di potenza ed equilibrio durante le proprie sessioni di gioco. Con un budget di questo tipo è possibile acquistare delle componenti di un certo livello, senza dover rinunciare troppo dal punto di vista delle prestazioni e del design.

Non sarà dunque necessario scendere a molti compromessi grafici per assemblare pc gaming 1000 euro: investendo questa cifra si potrà optare per una scheda video potente, e più in generale per un buon bilanciamento di tutte le componenti hardware.

Vedi anche:

In questa guida andremo a darti tutte le indicazioni sulle componenti imprescindibili, analizzando nel dettaglio le loro funzioni e indicando per ciascuna uno o più prodotti. In questo modo la configurazione del tuo pc sarà più semplice.

Assemblare un PC da 1000 euro: le componenti

Partiamo da una premessa: quali sono le componenti che non possono proprio mancare per una completa configurazione pc gaming 1000 euro? Nelle prossime righe analizzeremo ciascuna di esse, ovvero il processore, la RAM, la scheda madre, la scheda video, l'alimentatore, il case e l'SSD. Di ciascuna vedremo in particolare le caratteristiche tecniche e a cosa servono, dopodichè segnaleremo uno o più prodotti tra i migliori presenti attualmente sul mercato.

Procederemo in questo modo anche con riferimento alle componenti secondarie, ovvero tastiera, mouse, cuffie, controller e webcam. Queste non rientrano nella configurazione iniziale, quindi per essere acquistate devi mettere in conto un budget a parte.

Processore La prima componente da prendere in considerazione per un pc gaming da 1000 euro è il processore. Si tratta della componente hardware, detta anche CPU, che ha il compito di eseguire tutti i calcoli matematici generici. Può essere composto da uno o più core, le unità di calcolo che agiscono per effettuare più azioni contemporaneamente. Il chip Intel Core i5-10600 possiede 6 core/12 thread, dispone di funzionalità True Boost 3.0 e di una cache L3 da 12 MB. Inoltre, ha un clock base di 4,10 GHz e può arrivare fino a 4,80 GHz con Turbo Boost. Il TDP è di 65 W. Questo processore lo trovi su Amazon a 222,35 euro

RAM La RAM è una componente altrettanto importante: si tratta della memoria a breve termine del pc, che contiene i dati elaborati dal processore. Per un pc portatile gaming 1000 euro il nostro consiglio è quello di optare per una RAM da 16 GB, come la Corsair Vengeance LPX. Questa memoria RAM possiede una buona frequenza di 3000 MHz, e integrata al suo interno c'è un'unità dissipante in metallo pre-assemblata. Questa RAM la trovi su Amazon a 82,99 euro

Scheda madre Proseguiamo con un'altra componente rilevante per la nostra configurazione, ovvero la scheda madre. Vanno valutati due aspetti in particolare: il supporto alle specifiche delle altre componenti e il reparto connettività che offre. Il modello che abbiamo scelto è la Asus Prime Z-490P, che ha come caratteristiche principali: LGA 1200, doppio M.2, 11 stadi di potenza DrMOS, DDR4, 1 Gb Ethernet, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 2 USB Type-A, supporto Thunderbolt 3, Aura Sync, scheda madre RGB ATX. Presente anche il dissipatore di calore VRM. Questa Scheda madre la trovi su Amazon a 215,66 euro

Scheda video Quando si tratta di sviluppare un PC da gaming, la scheda video è probabilmente la componente più importante di tutte. E quindi non bisogna badare al risparmio. Per un pc assemblato gaming 1000 euro un ottimo prodotto è la GeForce RTX 3060, scheda grafica di NVIDIA basato sul processore a 12 nm e sul processore grafico TU106. . È dotata di unità di 1920 cuda core e di 6,144 MB di memoria GDDR6. Inoltre, attinge energia da un connettore di alimentazione a 8 pin. La scheda video la trovi su Amazon a 1157,92 euro

Alimentatore Un pc con una configurazione di questo tipo necessita di un'alimentazione costante ed efficiente. Servono almeno 550 W per avere un buon margine. L'alimentatore Focus GX-550 di Seasonic è un ottimo apparecchio, caratterizzato da una piena modularità e dall'utilizzo della tecnologia SMD. Prestazioni elevate e affidabilità impeccabile sono i due fattori decisivi per l'acquisto di questo alimentatore, dotato peraltro di un condensatore di 105° C e di una ventola da 120 mm. Questo Alimentatore lo trovi su Amazon a 86,44 euro

Case Cosa si richiede per un case di un pc da gaming 1000 euro? Qualità costruttiva ad un prezzo non troppo elevato. Il Cooler Master MasterBox TD500 Mesh è un ottimo modello in tal senso. Ha un design tridimensionale a taglio di diamante e gode di un effetto di illuminazione RGB, creato grazie al controller incluso nella confezione, che collega tra ventole RGB preinstallate e un pulsante di accensione. Notevole anche il pannello laterale in acrilico con bordo sagomato, con cui è possibile vedere tutti i componenti interni. Questo case PC lo trovi su Amazon a 95,99 euro

SSD Avere memoria a sufficienza per l'archiviazione di giochi e dati è un aspetto da non trascurare in un pc da gaming. La Samsung MZ-76E500 860 EVO è una SSD molto recente, prodotta utilizzando una memoria flash Micron TLC e una tecnologia V-NAND. Vanta una velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s e velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s. Questa SSD è su Amazon a 71,8 euro

Gli accessori: mouse, tastiera, controller, cuffie e webcam

Oltre alle componenti fondamentali per assemblare un pc gaming, esistono altri accessori integrativi che non rientrano nella configurazione, ma sono importanti per godere di una esperienza di gioco più completa.

Tastiera Uno di questi è la tastiera. meglio se meccanica retroilluminata in grado di utilizzare siwtch meccanici. Un modello consigliato è la Corsair K55 RGB Pro, con switch a membrana e di retroilluminazione RGB programmabili. La trovi su Amazon a 61,99 euro

Mouse Anche il mouse ha un ruolo centrale nell'intera esperienza di gioco. Le caratteristiche che deve avere un buon mouse da gaming sono la presenza di tasti programmabili, pesi e interruttori per aumentare o diminuire i DPI. Nella fascia medio-bassa di prezzo, Logitech G402 Hyperion Fury è un modello cablato che sfrutta un engine proprietario per il tracciamento continuo della posizione del sensore. Integra 8 pulsanti configurabili e due tasti appositi per la regolazione istantanea della sensibilità, fino ad un massimo di 4000 DPI. La frequenza di aggiornamento è pari a 1 ms. Su Amazon a 52,81 euro

Cuffie gaming Così come le immagini, anche l'audio riveste un ruolo assai rilevante nelle sessioni di gaming. Perciò le cuffie sono un elemento importante per un pc gaming da 1000 euro. A livello di rapporto qualità-prezzo, le Razer Kraken sono quasi imbattibili: sono dotate di driver da ben 50 mm e dispongono di cuscinetti dotati al loro interno di gel rinfrescante. Dunque, non scaldano durante gli ascolti prolungati. Dispongono inoltre di un microfono retrattile unidirezionale e di un corpo in lega metallica. Sono compatibili con tutti i sistemi di gioco moderni. In vendita su Amazon a 63,86 euro

Controller Preferisci utilizzare un controller apposito al posto del mouse? In tal caso, il dispositivo SteelSeries Stratus Duo è la scelta giusta, visto che è tra i migliori presenti in commercio. Si tratta di un pad pensato per essere utilizzato su pc, a cui viene collegato tramite ricevitore USB. Tra le sue caratteristiche tecniche principali abbiamo il supporto allo standard Bluetooth e la batteria che garantisce oltre 20 ore di autonomia. Prezzo Amazon 69,99 euro

Webcam Infine, ecco un ultimo accessorio che ti permette di registrare live e riprenderti mentre stai giocando: stiamo ovviamente parlando della webcam. Il modello Logitech StreamCam, come si può intuire dal nome, è pensato innanzitutto per streaming live e creazione di contenuti. E' in grado di riprendere a 1080p a 60fps e dispone di una messa a fuoco automatica ed esposizione intelligenti. Inoltre, a differenza della maggior parte delle webcam, possiede un connettore USB-C. Prezzo Amazon 111,57 euro

Un PC da 1000 euro è performante per qualsiasi tipo di attività gaming?

Si può sempre mirare più in alto, ma con un budget intorno ai 1000 euro è possibile acquistare componenti per assemblare un pc gaming potente, di fatto capace di gestire qualsiasi titolo. Con la configurazione che abbiamo proposto potrai giocare al massimo livello grafico di 1080p, ma con qualche compromesso potranno essere raggiunti anche i 1440p di risoluzione.

La risposta perciò è si, un pc gaming da 1000 euro è performante per qualsiasi tipo di attività gaming, a patto che non si pretenda troppo dal punto di vista delle prestazioni. Ci sono configurazioni che costano anche il doppio e il triplo, e ovviamente garantiscono performance di un livello più alto.

Considerazioni conclusive

Con un budget intorno ai 1000 euro si può assemblare un ottimo pc, sia dal punto di vista del design che delle prestazioni. Certo, esistono configurazioni ancora più costose e performanti, ma le componenti indicate in questo articolo sono di alto livello. Esse possono garantire sessioni di gaming entusiasmanti, anche se lunghe e impegnative. In conclusione, un pc gaming 1000 euro richiede sicuramente più di un compromesso, ma è una configurazione già di assoluto rispetto, e che strizza l'occhio a quelle caratterizzate da un budget più corposo.